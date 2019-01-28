南台優質水果盛產 春節禮盒搶市

屏東縣政府投資台灣屏東農業國際運銷股份有限公司，協助農民拓展外銷，並以日本、中國為主要外銷市場，現在也與國內量販業者合作，民眾可以在國內通路買到「外銷等級」的優質國產水果。中央社記者蔡芃敏攝 108年1月28日

（中央社記者蔡芃敏台北28日電）屏東縣政府與農民共創整合平台，在國內外通路販售優質水果。與縣府合作的量販業者表示，去年售出550噸外銷等級的國產水果，營業額更達到新台幣5000萬元。

屏東縣長潘孟安、台南市副市長許育典將與全聯執行長謝健南等人出席「金牌果園」春節禮盒記者會。

潘孟安致詞時表示，農曆春節即將到來，不少消費者會採購優質伴手禮，而來自南台灣的農產品是民眾好選擇。屏東縣政府與農民共創整合平台，整合產地力量，創造農業品牌新價值。

他提到，由於今年是暖冬，預計農作物產期長、產量較高，而屏東又是農業大縣，需要經由國、內外市場分流，才不會影響農產品價格。

他說，因食安意識抬頭，民眾更在意食品品質。來自南台灣的產品要經過多道審查程序，才能獲得標章認證，民眾可以藉由標章讓買到來自南台的優質農產品，

屏東縣政府投資台灣屏東農業國際運銷股份有限公司，協助農民拓展外銷，並以日本、中國為主要外銷市場，在國內通路則主要與全聯合作。

謝健南表示，民眾能在國內通路買到外銷等級的國產水果，根據全聯統計，「台屏農」的農產品去年銷售量達550噸，銷售額突破新台幣5000萬元，預計今年銷售量將達700噸。

全聯表示，農曆春節將至，預計民眾對禮盒需求攀升，與「台屏農」合作的紅龍果、蓮霧和蜜棗禮盒將帶動禮盒業績2成。（編輯：鄭雪文）1080128