防堵非洲豬瘟 民眾提點子盼替廚餘解套

（中央社記者潘姿羽台北29日電）防範非洲豬瘟，有民眾於公共政策網路參與平台提案，指出多縣市未來可能廢止廚餘養豬，建議利用黑水虻分解消化殺死病毒的能力來處理廚餘，不僅替廚餘解套，還能發展循環經濟。

養豬業過去有相當大的比重是採廚餘養豬，不過中國去年爆發非洲豬瘟疫情後，為了避免未經高溫殺菌的廚餘成為散播病毒的途徑，農委會啟動補助廚餘養豬業者轉用飼料，助業者轉型。

除了政府部門，社會大眾也相當關切非洲豬瘟的議題，有民眾1月初於公共政策網路參與平台的提點子專區獻策，提案「建議面對非洲豬瘟防治廢止廚餘養豬問題，以循環經濟概念發展國家級黑水虻飼育廚餘分解產業，提供各縣市協助」，目前提案尚在附議階段。

提案民眾說明，黑水虻分解快速，可處理含氮（蛋白質）廚餘，產出蟲蛻甲殼素、蟲遺有機肥、蟲蛹雞飼料，可與農業單位合作利用，成為營利事業，創造就業，希望政府可將意見納入研究，提供為廚餘解套的選擇，化危機為轉機，同時避免各縣市廚餘消化問題。

現階段政府防堵非洲豬瘟的作法，除了嚴防豬肉相關製品入境台灣，農委會也推動廚餘養豬轉型，行政院長蘇貞昌日前也表示，政策方法上會逐步加強、更趨嚴格。（編輯：張均懋）1080129