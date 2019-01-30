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北市推房價大富翁桌遊版 一次掌握市場行情

最新更新：2019/01/30 11:34

（中央社記者劉建邦台北30日電）台北市地政局今天表示，為讓民眾了解北市熱門路段房價及租金，規劃推出大富翁桌遊版，廣受好評，今年再增設新成屋、中古屋及租屋版網頁，盼讓民眾可輕鬆掌握房價。

地政局發布新聞稿指出，過去推動「新春桌遊-熱門路段房價及租金索驥」網頁，盼透過大富翁桌遊型式，讓民眾輕鬆讀懂北市房價及租金行情等資訊。

地政局表示，推出房價及租金索驥大富翁桌遊網頁後，廣受好評，今年加碼新增設買租交易流程、應注意事項等交易相關資訊，還有「找房起跑」等完全攻略租買房屋問題，內容豐富實用。

地政局表示，今年也增設新成屋版、中古屋版及租房版網頁，並製作前40大熱門路段比較表、房市指標溫度計、地籍異動即時通等最新的房市買租資訊及交易安全等服務。

地政局統計，北市新成屋及中古屋買賣單價未達新台幣50萬元一坪的熱門交易路段有11個，其中新成屋占2個，分別為中央北路4段、環河南路，價格分別為42萬一坪、48萬元一坪，經分析，房價未達50萬元，大多距離市中心較遠，但因生活機能或環境尚佳，仍受購屋者青睞。

地政局表示，至於房租單價最高前2名，每坪均突破2000元，分別為信義路5段一坪2081元，以及瑞安街一坪2016元；租金單價相對親民的熱門路段皆位於內湖區。

民眾若想了解詳細資訊，可上「2018台北市熱門路段房價&租金索驥」網頁或點選https://epaper.land.gov.taipei/2018Monopoly/_New/index.html 。（編輯：張芷瑄）1080130

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