夏威夷州議員推禁菸 2024年得百歲人瑞才能買菸

夏威夷州議員提出法案，主張將購買香菸的合法年齡逐步上修至100歲。（圖取自Unsplash圖庫）

（中央社洛杉磯5日綜合外電報導）美國夏威夷州議員克里根提出法案，主張將購買香菸的合法年齡逐步上修至100歲，這項法案一旦通過，2024年時得要是百歲人瑞才能買到香菸，吞雲吐霧。

州眾議會民主黨議員克里根（Richard Creagan）的目標，是讓夏威夷成為美國第一個禁菸的州。他的這項法案若付諸實現，夏威夷州將在2024年實質禁菸。

法新社報導，夏威夷州已針對銷售香菸訂定全美最嚴厲的法規，但急診室醫師出身的克里根在提議的法案中表示，人們得採取更多行動禁止「這種人類歷史上最致命的加工品」。

依據現行法律，必須21歲才能在夏威夷買菸，而全國合法買菸的最低年齡大都是18或19歲。

克里根提出的法案主張，夏威夷州在2020年將買菸年齡的限制提高至30歲，2021年提高至40歲，2022年提高至50歲，2023年提高至60歲，到了2024年，買菸的年齡限制則提高至100歲。

他表示，這項法案經得起任何法律挑戰。

克里根承認，他以往進行醫學研究時曾吸過菸，他向夏威夷前鋒論壇報（Hawaii Tribune-Herald）表示：「夏威夷州有義務守護大眾的健康。」

「舉例來說，我們不允許人們隨意取得鴉片類藥物或是任何處方藥。而這（香菸）更要命，比任何處方藥都更危險，而且更容易成癮。」（實習譯者：吳芯禎/核稿:林治平）1080205

吸菸有害身體健康，未滿18歲請勿吸菸。