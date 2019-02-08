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印尼登革熱疫情受關注 145人喪生

最新更新：2019/02/08 14:24

（中央社記者周永捷雅加達8日專電）印尼登革熱疫情受關注，今年截至2月1日，共有1萬5132起感染登革熱的案例，其中有145名病患喪生。印尼當局表示，雨季過後疫情可望趨緩。11月至翌年3月為印尼雨季。

印尼國家通訊社安塔拉（Antara）報導，衛生部傳染病部門主管西蒂（Siti Nadia Tarmizi）表示，印尼登革熱疫情以東爪哇省最嚴重，共有3074起登革熱感染案例，造成52人喪生。

登革熱疫情居次的是西爪哇省，共有2204起登革熱感染案例，造成14人喪生；接著是東努沙登加拉省（East Nusa Tenggara），共有1092起登革熱感染案例，造成13人喪生；北蘇門答臘省（North Sumatra）共有1071起登革熱感染案例，造成13人喪生。

西蒂提到，登革熱疫情仍在控制中，印尼許多地區已出現登革熱案例數下降的情形，不過，東爪哇省登革熱感染人數仍相當高。

她表示，大部份感染登革熱的病患都是9歲到14歲的孩童。

根據衛生部資料，印尼2018年登革熱感染案例為5萬3075起，2017年為6萬8407起，2016年20萬4171起。

西蒂預期，雨季過後隨著蚊蟲數量減少，登革熱感染案例數可望減少。每年11月至翌年3月為印尼雨季。

首都雅加達也爆發登革熱疫情，雅加達省衛生局已發布非常疫情警戒，將持續至3月。（編輯：郭中翰）1080208

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