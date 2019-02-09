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大樂透頭彩基隆開出 一注獨得1億元

最新更新：2019/02/09 22:17

（中央社台北9日電）大年初五最新開獎結果揭曉，第108018期大樂透於基隆市暖暖區的「碇內彩券行」開出頭獎，一注獨得1億元，貳獎則無人中獎，獎金417萬元將累入下期。

台彩表示，「碇內彩券行」去年春節的除夕夜也開出大樂透頭獎1.6億元，是第一家連續兩年春節都開出大樂透頭獎的投注站，此外，今年春節期間大樂透已經開出4次頭獎，打平105年以來每年春節期間均開出4次頭獎的紀錄。

今年春節開出的4注大樂透頭獎分別落在台南市北區、雲林縣斗六市、新北市蘆洲區及基隆市暖暖區，可以說從南到北都有機會中大獎，今年春節假期還剩下最後一天，明天大樂透仍然有開獎，頭獎仍然保證1億元。

大樂透今天晚上加開的春節大紅包獎號從小到大依序為02、06、13、14、32、42、46、47和48，本期共24組有人中獎，其中19組為一注獨得，每名中獎人都幸運獲得100萬元獎金，5組為2注均分，每人各得50萬元。

售出本期春節大紅包中獎彩券的投注站共29家，其中，台中市東區的「天降財彩券行」曾於106年開出5.88億元的威力彩頭獎，103、107年總共開出3注春節大紅包，今天晚上再添一筆新紀錄；台南市新化區的「億定發彩券行」、高雄市小港區的「名慧彩券行」、高雄市鳳山區的「年年有餘彩券行」以及苗栗縣苗栗市的「巨財投注站」今天都開出今年春節期間的第2注大紅包獎項，「巨財投注站」自104年起已累計開出5注大紅包，是春節大紅包的榜上常客。

依台彩最新統計，大樂透春節大紅包加碼活動到今天晚上累計已送出276組100萬元，累計中獎人數達338人，其中有224人獨得百萬獎金，還沒中獎的民眾也不用羨慕，春節大紅包還有最後84組100萬元的中獎機會，明天大樂透還是會開獎，頭獎保證1億元，也會繼續加開9個春節大紅包獎號，只要對中任6個就可贏得百萬獎項。1080209

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