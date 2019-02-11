蘭嶼護理師因公殉職 衛福部將協助撫卹

（中央社記者張茗喧台北11日電）蘭嶼護理師蔡邑敏去年搭直升機執行後送任務因公殉職，因銓敘部認為此案「尚缺完整事證」，至今未發撫卹金，衛福部照護司長蔡淑鳳強調，會和地方衛生局盡全力協助家屬。

蘭嶼護理師蔡邑敏去年2月5日為了協助患者後送任務，搭上黑鷹救護直升機墜海身亡，因公冒險犯難，事後接獲總統褒揚令、衛福部表揚衛生、南丁格爾特殊貢獻獎。

台灣醫療勞動正義與病人安全促進聯盟今天在臉書貼出公文指出，銓敘部認為此案因直升機失事原因還有賴專責機關調查評估，認為「本案尚缺完整事證」，如今事發超過一年，因公殉職的撫卹金卻遲遲未發出，引發醫界怒火。

醫勞盟指出，機組員和護理師都是為了同一個救護行為，面對同一冒險犯難情境，遭致同一空難與生命犧牲，因為天候亂流、機場夜航風險、機械複雜故障，為了救治心肺急症病患的生命而冒險犯難，當然應從優撫卹。

衛福部次長薛瑞元受訪時表示，衛福部會再進一步瞭解進度，他並強調站在衛福部的立場，將盡全力協助家屬爭取應有權利。

衛福部照護司長蔡淑鳳指出，衛福部已向台東衛生局進行了解，目前所知銓敘部應是認為飛安調查還沒有結案，礙於飛安調查時間比較長，因此只能先給一般撫卹，等到飛安調查結果確定後，再補足行政程序，給予更優厚的因公冒險犯難撫卹。

不過，因為家屬希望一步到位，台東縣衛生局才會居中協調而有了此份公文。

對於該用哪一種方式撫卹，蔡淑鳳說，衛福部尊重銓敘部的專業，但衛福部當初頒給的獎章就是冒險犯難的衛生獎章，她強調，會和地方衛生局盡全力協助家屬，「溝通沒有斷掉」。（編輯：陳俊碩）1080211