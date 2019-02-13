台灣燈會新住民燈區點燈 海之女神吸睛

（中央社記者郭芷瑄、黃麗芸屏東縣13日電）台灣燈會19日將於屏東東港大鵬灣登場，內政部次長陳宗彥今天為新住民燈區主題燈點燈，主題燈「海之女神」運用鋼材及蚵殼塑造，15米高女神在眾多主題燈中相當吸睛。

2月19日到3月3日將在東港大鵬灣舉行的台灣燈會，30年來首度在水域舉行，一共有20個燈區，其中有184座主題燈、600座競賽燈，不少的燈飾在海域中。

屏東縣政府12日開始每天點亮一個燈區，繼客家和農業燈區後，今天為新住民燈區點亮主題燈，15日到18日將全區試營運。

陳宗彥與屏東縣長潘孟安及來賓傍晚一同為「你容我融」新住民燈區的主燈「海之女神」掛上蚵殼，為燈飾完成最後一塊拼圖，並由潘孟安率領9位新住民以各自母國語言說「我在台灣，我很好」、「我們在屏東，我們都很好」。

陳宗彥表示，這座新住民主燈將永久留存，過去台灣燈會只有主燈能夠留存，在新住民基金會支持經費下，這座新住民主燈也能夠落地生根。

2019台灣燈會在屏東，19日將正式登場，國際交流燈區13日點燈亮相，其中新住民藝術主燈為高達15米、由30萬個蚵殼打造的「海之女神」，相當搶眼吸睛。中央社記者郭芷瑄攝 108年2月13日

潘孟安表示，屏東縣新住民人數已將近2萬人，大約95%是女性，她們有著飄洋過海的勇氣，在這裡落地生根，屏東已成為她們的第2故鄉。

縣府表示，「海之女神」由藝術家王文志操刀，運用5噸鋼材塑造「女神」上身、30萬個蚵殼交錯編織成裙子，展現新住民女性剛柔並濟、落地生根的特性。內部空間結合藝術家陳昱榮所建構的東南亞元素紗幕迷宮，讓人與人在迷宮間彼此相遇、交流，營造創新生活特色，展現跨文化與新藝術的結合。

社會處指出，燈會期間，新住民燈區共規劃9天、45場次的多元文化展演活動，民眾到場賞燈並與新住民朋友互動打卡，即可免費獲得明信片及國旗燈籠，每天限量1000份。

移民署今晚發布新聞稿表示，由屏東縣政府主辦的2019台灣燈會，特別規劃水上主燈設計，以突顯大鵬灣地理特色。今年新住民燈區精神為「你容我融」，特別邀請國際藝術家打造近4層樓高的新住民女性身影，在裙擺部分以30萬個蚵殼串起，象徵新住民漂洋過海與台灣土地相互結合，交織編成豐富的多元文化。（編輯：李亨山）1080213