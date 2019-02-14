彰化花壇燈排遶境 王惠美邀民眾來體驗

（中央社記者吳哲豪彰化14日電）具百年歷史的彰化花壇燈排遶境活動將在2月18日及19日登場；縣長王惠美今天指出，燈排遶境活動已被登錄為無形文化資產，歡迎大家元宵節來到花壇體驗獨一無二的燈排遶境活動。

「2019白沙坑迎燈排文化節」活動將在2月18日及19日登場，彰化縣文化局今天在彰化花壇鄉文德宮舉辦活動記者會，彰化縣長王惠美、彰化縣文化局長張雀芬以及花壇鄉長顧勝敏等人都參加了今天的活動記者會。

王惠美致詞時說，花壇鄉文德宮供奉的土地公，戴的是官帽，至於每年以文德宮為起點舉辦的燈排遶境活動，已經被登錄為無形文化資產，因此活動在舉辦時都熱鬧滾滾，她希望未來能結合花壇鄉的茉莉花產業，促進觀光和產業發展，也歡迎民眾元宵節來花壇參與具有特色的燈排遶境活動。

顧勝敏則指出，燈排的外觀有如小船，每座燈排由23個黃色小燈籠串聯而成，燈籠上都會寫花壇白沙坑地區各庄的姓氏，因此又被稱「字姓燈」，居民會在元宵節前一天晚上在文德宮集合，扛著燈排，伴隨陣頭等在花壇白沙坑地區遶境，祈求國泰民安、人人平安幸福。

彰化縣文化局指出，彰化花壇鄉的燈排遶境活動，據傳是清朝時的翰林曾維禎和皇帝在北京賞花燈，想到家鄉父老無緣欣賞，觸景傷情，向皇帝請求想要辭官返鄉，皇帝因而特賜在花壇白沙坑舉辦迎花燈活動，每逢元宵節，花壇白沙坑因而都會舉辦燈排遶境活動。（編輯：黃世雅）1080214