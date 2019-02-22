全家跟漲 4款冰拿鐵貴5元

（中央社記者江明晏台北22日電）繼珍煮丹、樺達奶茶、一芳等手搖飲業者今年元旦漲價後，全台逾3300家據點的全家便利商店也宣布27日起，4款冰拿鐵調漲5元，售價與超商同業水準一致。

手搖飲與超商現煮咖啡為台灣人喜愛消費的常見飲品，價格上漲備受民眾關注。因應元旦起基本工資將調升及原物料上漲等因素，先前已有多家連鎖手搖飲業者決定調整商品價格，包含珍煮丹、樺達奶茶及一芳台灣水果茶等，商品價格大多調漲5元。

全家便利商店今天證實，將於27日起，調高Let's Cafe中4款冰拿鐵系列售價，每一品項分別調漲5元。其中，Let's Cafe大杯「冰拿鐵」、大杯「冰重烘焙拿鐵」將從50元漲到55元，大杯「冰焦糖拿鐵」、大杯「冰烤栗子拿鐵」則從55元漲到60元，漲幅9%至10%；原味「冰拿鐵」也將新增中杯選擇，售價45元。

全家調漲價格後，四大超商包括7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK超商的原味「冰拿鐵」中杯價位都落在45元、大杯55元，全家漲價後並沒有高於市場平均價位。

針對漲價原因，全家指出，調高部分品項價格，主要是因應奶量增加10%的成本；但熱拿鐵配方比例不同，且大杯售價原本就在55元、中杯售價45元，因此維持既有價格，其他飲品則沒有調漲計畫。

其餘3家超商7-ELEVEN、萊爾富、OK超商今天均回應表示，目前門市現煮咖啡與茶飲暫無調漲計畫。

市場人士評估，超商搶攻黑金商機競爭激烈，目前應不會有其他業者打破「恐怖平衡」，再宣布調漲售價，但要關注是否有變相漲價的空間，例如咖啡量縮水，或是在配方上縮減成本等。

台灣咖啡市場商機每年達新台幣700億元，且與美國、韓國相比國人年平均消耗咖啡杯數，台灣仍有3倍成長空間，顯示黑金市場發展潛力仍高，全家便利商店總店舖數約在3348家，統一超在台據點也超過5300家，四大超商合計門市在萬家以上，可以說是全台規模龐大的咖啡通路，因此超商咖啡售價調漲也備受關注。

全家Let's Cafe去年營收達新台幣38億元，目標今年咖啡業績成長2成；7-11統一超商的CITY CAFE已連4年營收突破百億元，2018年估銷售3.2億杯，營收上看150億元。

萊爾富則表示，2018年Hi Cafe咖啡業績年增1成，今年推出聯名商品活動，有望維持年增1成的成長動能。

OK表示，門市OKCafe咖啡業績平日上班時間高於假日，因應明天補班，現煮咖啡大杯美式與拿鐵全台門市推出買2送2，預估可提升咖啡業績3成。（編輯：鄭雪文）1080222