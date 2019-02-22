老菸槍走不過百公尺 罕見雙腿血管栓塞

（中央社記者管瑞平苗栗縣22日電）吸菸是引發心血管疾病危險因子，一名老菸槍因走路日益沉重且小腿痠痛，幾乎難以連續走100公尺，就醫檢查發現雙腿血管均嚴重栓塞，影響行走能力，醫師研判與長期抽菸有關。

苗栗大千綜合醫院今天發布醫療案例指出，65歲廖姓男子經常往返國內外奔波，身體狀況向來良好，也無慢性病史，唯獨為了交際應酬，長年有抽菸、喝酒習慣。

1年前開始，廖男發現以往能夠輕易登上的小山，得花更多時間、增加休息次數才能走完，原本輕鬆的一段路程，也日益變得腳步沉重且小腿痠痛，最後甚至無法一次走完100公尺距離。

廖男到大千醫院心臟內科就診，經電腦斷層檢查發現雙側大腿血管幾乎完全阻塞，往小腿的血流都是靠細小的血管從別的地方接通下來，這些血流無法供應小腿在運動時足夠的養分與氧氣，才會影響行走能力，無法走遠。

院方會同心臟外科安排手術，將厚實頑固的血栓逐一取出，成功貫通雙側血管，手術完成當晚，廖男就能自行散步逾百公尺，後續門診追蹤情況良好。

大千醫院心臟外科醫師李俊毅指出，腿部的血管栓塞常發生在小腿，但雙腿同時發生的機率非常少，若發生雙側血管栓塞，大多是因為心臟裡有大型血塊產生，在心臟跳動的過程中掉下來，隨著血液流到腿部而卡住。

大千心臟內科醫師江佳鴻表示，以個案情況研判，慢性血管阻塞來自於慢性血管發炎加上經常長時間搭飛機，由於廖男本身有抽菸習慣，香菸中的有害物質滲透到血液裡引起血管發炎，造成血管表面出現不平滑坑洞及突起，加上血管發炎時會聚集許多細胞及血小板的堆積，越積越多之下，血管就會完全被堵塞住。

江佳鴻說，雖然血管阻塞的原因很多，但菸害是最主要的危險因子，呼籲癮君子及早戒菸保健康。（編輯：李錫璋）1080222