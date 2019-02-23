罷工預告期 立委擬提案修法訂10天

（中央社記者王揚宇台北23日電）華航機師罷工事件日前落幕，外界高度討論是否要將罷工預告期法制化；無黨籍立委趙正宇指出，將提案修正「勞資爭議處理法」，工會應於罷工開始10日前向主管機關預告罷工日期。

此外，趙正宇的提案也特別針對雇主若意圖妨礙罷工行動，設置罰則，藉此保障工會的罷工權益並完善相關法制。本案尚待立委完成連署。

華航機師8日上午6時啟動罷工，過程曲折，甚至熬夜談判，歷經4次勞資協商，終於在14日晚間針對5大訴求達成共識，持續7天的華航機師罷工正式宣告落幕。

行政院長蘇貞昌日前表示，有關罷工預告期各方看法見仁見智、差異極大，已經請勞動部了解各界意見，目前仍在整合中，有最大共識後再做。

趙正宇認為，鑑於近年來工會罷工情形屢有所見，但因罷工行動的突襲性易影響社會大眾日常生活，參酌美國、日本、義大利等國均針對罷工設有預告期，規定罷工前應有3天至10天的合理預告期間，讓社會大眾得有適當反應期間，因此他提案修正「勞資爭議處理法」，增設工會罷工須有10天的預告期間，藉此平衡工會的罷工權及一般民眾相關權益。

趙正宇說，為避免雇主意圖妨礙罷工行動進行，削弱罷工力道，因此提案修法，新增「勞資爭議處理法」第54條之一，即「工會宣告罷工後，雇主不得以任何形式禁止、限制或阻礙罷工之籌備或進行。工會宣告罷後，雇主不得僱用替代人力從事與罷工會員相同或相似之職務。」雇主若違反此規定，造成罷工的籌備或進行受阻礙者，處新台幣20萬元以上60萬元以下罰鍰。

根據立法院議事規則第8條規定，「立法委員提出之法律案，應有15人以上之連署；其他提案，除另有規定外，應有10人以上之連署。」（編輯：林沂鋒）1080223