確保學童吃得健康 立委提案學校營養午餐專法

為了確保學童吃得健康與安全，以及要提升全國校園膳食品質，民進黨立委蔡培慧、黃國書分別提案，要將學校營養午餐法制化，23日邀請產官學界代表舉辦公聽會。中央社記者王揚宇攝 108年2月23日

（中央社記者王揚宇台北23日電）民進黨立委蔡培慧、黃國書今天舉辦學校營養午餐規範法制化公聽會，並說明他們各自的提案版本，確保學童吃得安全、健康，也要提升全國校園膳食品質。

受邀到場的教育部國教署官員指出，會盤點整合現行規定後推出學校午餐管理辦法，試行2年穩定無虞下，再提升法律位階，訂學校營養午餐專法。

蔡培慧說，鑑於現行學校午餐供應有城鄉發展不均情況，而且營養午餐相關的法律規定位階不足，因此她提出「學校午餐促進條例草案」，內容包括高級中等以下學校，班級數35班以上者，應至少置營養師1人，如果班級數未達35班的學校，應跨校聯合聘任營養師。

草案指出，學校應設置午餐秘書若干人，負責食材登錄與午餐業務管理等行政工作；午餐秘書得由教師兼任，學校應依規定減少授課節數等。

蔡培慧表示，提案內容重點包括，要建立完善校園餐飲管理制度，而且依照各縣市的差異設定分級底價，提供學校與供應業者簽訂書面契約；優先協助山地、偏遠及離島地區午餐業務，並加強推動健康、食安教育相關課程等。

黃國書說，營養午餐規範猶如多頭馬車，讓第一線人員無所遵循，因此應將午餐規範法制化，以利籌辦午餐事宜；另外，國民中小學營養師比例過低，應提升營養師於校園的人力及輔導學童飲食。

黃國書提出「學校營養午餐法草案」，內容包括中央主管機關應全額補助弱勢學生的營養午餐費用，因應山地、偏遠及離島地區的特別條件及需求，應補助該地區學校辦理營養午餐；中央主管機關應寬列預算協助辦理及推動學校營養午餐，應補助學校設置廚房等。

受邀出席公聽會的教育部國民及學前教育署副署長戴淑芬說，學校午餐業務為地方自治業務，因地方財政、地理環境特性不同而有不同的供餐規模及型態，因此複雜而多元，需因地制宜。

戴淑芬指出，目前學校午餐業務的法源，主要依據是學校衛生法，另外，有相關行政規範供各地方政府參考或依循，例如國民小學及國民中學辦理學校午餐應行注意事項等。

戴淑芬表示，會盤點並整合現行規定後推出學校午餐管理辦法，並以行政規則試行2年，在穩定無虞下，提升法律位階為學校午餐專法。（編輯：郭萍英）1080223