汽油維持亞鄰最低價 中油本週吸收成本2.4億

（中央社記者廖禹揚台北24日電）受亞鄰最低價上限限制，台灣中油公司今天表示，25日凌晨零時起，汽油價格不予調整，柴油調漲0.4元，汽油原應調1.6元漲幅由中油吸收，預估約再吸收2.4億元。

調整後參考零售價為92無鉛汽油每公升26.3元、95無鉛汽油每公升27.8元、98無鉛汽油每公升29.8元、超級柴油每公升25.5元。實際零售價格以各營業點公告為準。

受到韓國油品大戰削價競爭影響，中油已連續3週受亞鄰最低價限制，未依國際油價漲勢調漲汽油價格，根據中油官網，做為比價標準的92無鉛汽油目前韓國稅前批售價為每公升14.78元，中油為14.75元，維持0.03元價差。

據中油估算，每週吸收汽油價格每公升0.1元，相當於中油自行吸收1500萬元，以本週吸收1.6元漲幅計算，中油至少將再吸收2.4億元。自今年初春節凍漲及前2週因應亞鄰最低價未調整漲幅，中油已累積吸收13.25億元。

中油表示，本週國際原油受沙烏地阿拉伯承諾擴大減產、美中貿易談判進展趨於樂觀等因素影響走揚，本週調價指標7D3B週均價為每桶66.73美元，較上週63.54美元上漲3.19美元，新台幣兌美元匯率貶值0.002元，本週汽油每公升原應調漲1.6元、柴油調漲0.7元。（編輯：蘇志宗/林淑媛）1080224