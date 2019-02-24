娃娃機台見大陸食品 新北籲業者勿觸法

為防非洲豬瘟，新北市災害應變中心日前在板橋的娃娃機台查獲大陸微波食品，除送驗銷毀，也籲機台業者勿觸法陳列大陸肉製品。（動保處提供）中央社記者王鴻國傳真 108年2月24日

（中央社記者王鴻國新北24日電）為防非洲豬瘟，繼在淡水夾娃娃機店查獲大陸食品後，日前在板橋的娃娃機台再查獲大陸微波食品，新北市災害應變中心除送驗銷毀，也籲機台業者勿觸法陳列大陸肉製品。

新北動保處長陳淵泉表示，一月中旬在淡水某夾娃娃機店的機台擺設5件大陸製微波食品，其中「梅干扣肉飯」、「家常豆腐飯」2種都含豬肉成分，由於大陸全部肉製品已管制不得輸入，防疫人員當場沒入並交由防檢局基隆分局帶回銷毀。

他表示，目前再對市售通路及選物販賣機加強查核產品來源，災應中心於1月31日及2月1日稽查轄內8家疑似販售疫區肉製品娃娃機台，查獲板橋一家夾娃娃機店機台擺有來自中國大陸疫區食品。

他指出，機台主表示這3包微波調理包是透過蝦皮購物買來，時間點在去年8月份左右，是在中國非洲豬瘟發生之前，不過為求慎重，仍轉由防疫局檢驗處理，所幸未驗中並請機台業者切勿在網路電商平台購買轉售中國肉製品。

他表示，為防範非洲豬瘟疫情入侵，民眾如發現疫區的豬肉製品，可通報繳交動保處集中銷毀，也勿從疫區攜帶肉製品回台而誤觸法令遭到重罰。

他表示，大陸肉製食品禁止販售及輸入，違者可依動物傳染病防治條例裁處新台幣5萬元至100萬元罰鍰；若查獲商品未取得輸入許可證就公開陳列販賣，可依食品安全衛生管理法裁處3萬元至30萬元罰鍰。

他強調，災應中心持續巡查養豬場查核落實高溫蒸煮廚餘餵飼，加強養豬場生物防疫。新北市災害應變中心將持續輔導豬農落實高溫蒸煮或改以飼料餵飼，維護防疫安全。市長侯友宜也要求各單位務必上緊發條、全力備戰，從機場漁港到電商平台的稽查、走私查緝，積極防範因應，務必將非洲豬瘟病毒阻絕於境外。（編輯：張銘坤）1080224

新北動保處表示，日前對市售通路及選物販賣機加強查核產品來源，災害應變中心查獲板橋一家夾娃娃機店機台擺有來自中國大陸疫區食品，除送驗銷毀，也籲機台業者勿觸法陳列大陸肉製品。（動保處提供）中央社記者王鴻國傳真 108年2月24日