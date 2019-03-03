鋒面過境 水利署今年第3度人工增雨

（中央社記者蔡芃敏台北3日電）經濟部水利署把握鋒面過境，今天中午在對流雲系顯著時，進行地面人工增雨作業，盼新竹、苗栗等水情較吃緊地區能增加降水，減少水庫壓力。

二二八連續假期最後一天，受到鋒面通過影響，全台各地雲量增多，也提升降雨機率，中部以北及東北部地區有短暫陣雨。

水利署表示，依據氣象資料，鋒面在今天中午過後影響台灣。由於大氣環境相當適合進行增雨作業，水利署人工增雨團隊依照雲層發展與移動，把握降雨前的最適時機進行地面作業。盼透過人工增雨，增加降雨量，降低枯水期可能帶來的影響。

水利署發言人王藝峰表示，這波鋒面為台灣帶來降雨，特別是在苗栗、新竹等地降下約35mm到38mm雨量，人工增雨作業也有幫助增加雨量。雖未完全解除警報，但已稍微減緩水情吃緊態勢，對一期稻作灌溉也有幫助，期盼能減少水庫壓力。

水利署先於甲仙堰及南化水庫進行地面人工增雨作業，隨後又在石門、寶二、永和山、明德、鯉魚潭水庫施作人工增雨作業。

王藝峰說，進行人工增雨作業預估可增加7%至10%的降雨量，這是水利署今年以來第3度進行人工增雨，前兩次分別於2月22、23日。（編輯：蘇志宗）1080303