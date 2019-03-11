遭鐵釘刺傷打破傷風仍腫大包 罕見細菌搞鬼

（中央社記者張茗喧台北11日電）小傷口好不了，當心罕見細菌搞鬼。在工地監工的趙先生日前腳掌不慎被鐵釘刺傷，雖立即就醫打破傷風疫苗，10天後仍出現紅腫熱痛，就醫發現是罕見「偶然分枝桿菌」感染。

收治患者的台北榮總一般內科醫師黃鈴茹今天在記者會中表示，偶然分枝桿菌是分枝桿菌的一種，分枝桿菌中最常見的是結核分枝桿菌，引發肺結核最為常見，偶然分枝桿菌在臨床上則相當罕見。

黃鈴茹指出，這次收治的55歲趙先生，平時從事室內設計工作，經常要到工地監工，日前腳掌不慎被鐵釘刺傷，不料打完破傷風疫苗、口服抗生素治療後，症狀仍未改善，10天後原本癒合的傷口又出現紅腫熱痛的發炎症狀，甚至痛到無法下床走路，急忙掛急診。

趙先生住院後，醫院立即進行傷口清創，經檢驗發現是罕見的偶然分枝桿菌，對症下藥後才開始好轉，傷口穩定並縫合，住院16天後出院，並持續接受口服抗生素，3個月治療後復原良好。

黃鈴茹表示，偶然分枝桿菌大多存在於環境中，生長速度快，可引發軟組織的感染，例如蜂窩性組織炎、傷口感染或是骨髓炎等，必須配合外科手術以及較長時間的抗生素治療。

黃鈴茹指出，過去曾遇過中耳炎患者，怎麼治療都不見好轉，反而愈來愈嚴重，清創才發現是這種細菌感染。甚至收治過一名50、60歲女性，因乳房出現硬塊、以為罹患乳癌急忙就醫，不料切片後傷口反覆發炎，遲遲無法癒合，檢驗才發現是偶然分枝桿菌作怪，也讓患者鬆了一大口氣。

北榮一般內科主任黃惠君強調，一般而言，皮膚的傷口約3至7天就該癒合，民眾傷口若遲遲不見好轉，就應提高警覺，查明確實病菌才能對症治療，避免小傷口變成大病症。（編輯：黃于）1080311