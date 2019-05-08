調查：4成5上班族有意願兼差 盼加薪1萬1

（中央社記者蔡芃敏台北8日電）根據人力銀行調查，有4成5上班族有意願兼差，並盼藉此加薪新台幣1萬1329元；除了文書、餐廳外場等兼職工作受上班族歡迎，網紅首度擠進上班族想從事兼職排行榜前5名。

1111人力銀行今天公布「上班族兼差現況調查」，調查顯示，有4成5受訪者有意願兼差，1成8的人擁有正職及兼差工作，3成7受訪者無兼差打算。

觀察上班族想要兼差或是已經有兼差工作的原因，主要有希望透過兼差增加收入、正職薪水太低必須兼差以及工時彈性自由。

調查也顯示，上班族平均每週兼差時數為11.7小時，並期盼透過兼差增加1萬1329元。而上班族最想從事的兼差工作依序為文書建檔、餐廳內外場、網拍、賣場銷售及網紅、直播主。

值得注意的是，台灣最近刮起網紅炫風，網紅透過網路影響力，將聲量轉為現金，也連帶影響上班族兼職工作意願。有3成4上班族表示「曾經想過當網紅」，主要因為工時彈性、可以在家工作、不用打卡、可以固定分潤等，更期待可以透過直播為自己加薪3萬6184元。

1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華表示，以往上班族兼差大多以門檻低、需要大量人手的服務業為主，不過，隨著科技進步，就業市場兼差型態也開始轉變，像是網紅、直播主首次擠入上班族從事兼差工作的前5名。不過，民眾要成為知名網紅需要有創意、具備個人特色或是領域專業，也要具備腳本企劃、剪輯後製及行銷影片能力。網紅要先吸睛，才有機會吸金。

為了解上班族兼差現況，1111人力銀行特別設計「上班族兼差現況調查」，自4月22日到5月6日間進行網路問卷抽樣調查，有效樣本數為1144份，信心水準95%，誤差值為正負2.9個百分點。（編輯：楊凱翔）1080508