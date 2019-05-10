微風之夜亞洲富豪趴 業績上看13.5億

微風廣場10日舉行2019微風之夜，主題為「亞洲瘋狂購物之夜」，名媛孫芸芸現身參與。中央社記者施宗暉攝 108年5月10日

（中央社記者劉麗榮台北10日電）微風廣場今晚以「亞洲瘋狂購物」為主題舉行微風之夜封館派對，微風執行常董岡一郎表示，今天業績上看新台幣13.5億元，3小時內百萬刷手破百名，千萬刷手也有15名。

微風廣場每年於母親節前夕舉辦的時尚盛事「Breeze Night-微風之夜」，今年邁入第17年，配合「亞洲瘋狂購物」主題，微風廣場特別打造成瘋狂富豪的洋房大宅，擁有富麗堂皇的燈光效果、浮誇噴水池和庭院造景等，讓人彷彿置身亞洲富豪派對。

微風集團執行常董岡一郎、總經理畑明男、名媛孫芸芸皆盛裝出席。微風之夜今年獨家、首賣商品超過百件，高級精品消費力仍持續看好，並邀請范瑋琪、魏如昀等藝人擔任一日店長。

此外，微風也推出今晚限定來店禮、銀行禮、滿額禮和微風聯名卡友獨享禮等的多重優惠，更首度祭出消費滿10萬元以上即可抽長榮皇璽桂冠艙鑽石航線維也納來回機票。

岡一郎受訪表示，今年首季業績不錯，還是以微風廣場業績最好，新開的微風南山表現也不錯，整體可望達到今年300億元目標。

畑明男表示，今晚6小時封館派對的業績目標為13.5億元，希望大家盡情享受美好的夜晚。

截至晚間9時，微風統計，業績可望達13.6億元，千萬刷手有15名、百萬刷手有125名。（編輯：林沂鋒）1080510