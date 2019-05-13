義美：乳品樣本微生物檢驗正常 報告提供好市多

（中央社記者韓婷婷台北13日電）義美食品鮮乳傳出易變質、結塊，遭好市多自主性下架。義美今天表示，經過義美實驗室的微生物檢驗顯示符合衛生法規，報告已提供給好市多，產品何時重新上架，還需與好市多進一步討論。

日前有消費者在好市多購買義美鮮乳後，反映有變質、結塊的現象，全台好市多已先自主性下架義美鮮乳。義美食品昨天下午也發布聲明，因為義美在好市多專售產品採速溫殺菌保留營養，稍有失溫就易酸敗、結塊，除加強管理外，也盼零售業、消費者共同維護品質。

義美今天表示，義美在鮮乳出廠前都會進行逐批檢測，並且會有留樣的樣品，以確保產品有疑慮時的溯源檢驗，目前已將出問題的同一批乳源樣本的實驗室微生物檢驗報告送交給好市多，等待好市多內部審核後，雙方再進一步討論後續配合方案，至於何時能重新上架，目前還沒有確切的時間點。

不過義美也指出，不同通路雖然是包裝不同，但是屬於同一批乳源，同樣的製程，其他通路目前均正常販售，並沒有要求下架，昨天業務單位有提供品質確保無虞的聲明書，今天其他銷售通路看來還算正常。（編輯：張均懋）1080513