彰基血友病藥費遭刪2千萬惹議 健保署澄清

（中央社記者張茗喧台北15日電）彰化基督教醫院的血友病藥費遭健保核刪2000多萬元，引發討論。健保署今天表示，根據審查醫師意見，該院因施打劑量、患者用藥情形不符常規，未來安排不同醫師進行覆審。

彰化基督教醫院兒童腎臟科主任錢建文昨晚在臉書發文指出，血友病患者為了預防或治療出血，必須使用凝血因子治療，但去年上半年血友病患者藥費卻被健保核刪140件、新台幣2569萬元，質疑到底是彰基的醫師惡意詐欺健保，還是健保署官僚草菅人命。

錢建文受訪時表示，該院血友病用藥遭核刪早非首例，2、3年前有醫師替患者治療，花了健保2000多萬元卻通通被刪掉，該醫師申復3次都沒有結果，不懂為何健保既要給付血友病用藥，等到醫師真的用了，卻又刪光光。

衛生福利部中央健康保險署藥材組科長張如薰受訪時表示，血友病用藥的單價本就特別高，光是去年全台933名患者藥費就花了37.3億元，每人平均花費400萬元，但其中有46人一年就花掉超過1000萬元。

張如薰說，正因如此，健保署會定期統整用藥金額前30名的患者名單，提供給醫事機構參考，瞭解患者的用藥狀況，同時訂有抽審機制，由審查醫師檢視用藥狀況。

張如薰指出，根據審查醫師意見，彰基之所以被核刪超過2000萬元，主要有2大原因，首先當血友病患者出血狀況有所改善時，醫師可適時調整施打劑量，但彰基卻仍然維持較大的施打劑量；其次是有患者將預防出血藥物帶回家使用後，填寫的用藥記錄卻和開藥情形不符，例如拿了10罐藥物，記錄上卻只打了5罐等。

張如薰強調，健保核刪都是由專業醫師提出建議，若醫院對核刪結果有疑義也可提出申復，將按規定安排不同醫師進行覆審，絕對沒有針對特定醫院。

台灣血友病之父、彰化基督教醫院內科部協同主任沈銘鏡受訪時說，血友病是遺傳性的基因突變疾病，也可能是自身發生的突變，導致患者體內缺乏第8和第9凝血因子，發生率約為1萬分之1，全台共有約1000名患者，其中約有15%至20%屬於嚴重難治型患者。

沈銘鏡說，一般患者出血時只要補充凝血因子就能緩解，但嚴重難治型患者卻會中和這些凝血因子，無法達到止血效果，只能改用價格更高的凝血因子，一支就要價3萬元，以一名體重50公斤的患者計算，至少要5支才有機會止血，若出血狀況無法控制，恐連續打2到3小時，否則繼續出血恐有生命危險。

沈銘鏡說，這類患者一年下來，光是凝血因子的藥費就得花掉健保1000萬至2000萬元，確實要價不菲，但為了救命又不得不用。

他表示，彰基確實收治許多難治型的患者，藥費偏高也是無可避免的事，目前已提出申復，也呼籲健保署將皮下注射的凝血因子納入健保，讓患者體內凝血因子維持在一定濃度，可望減少急性出血、減少凝血因子用量。（編輯：陳清芳）1080515