腸病毒疫情升溫 3嬰幼兒併發重症

腸病毒疫情升溫，疾管署疫情中心副主任郭宏偉21日宣布，上週新增3名腸病毒併發重症，病患都是嬰幼兒，提醒民眾留意家中幼兒健康。中央社記者陳偉婷攝 108年5月21日

（中央社記者陳偉婷台北21日電）腸病毒疫情升溫，疾管署今天宣布，上週新增3名腸病毒併發重症，病患都是嬰幼兒，提醒家長注意，成人感染腸病毒常無症狀，容易疏於防範傳給幼兒。

根據疾病管制署監測資料顯示，上週（5月12日至5月18日）國內腸病毒門急診就診人次共計8549，較前一週增加19%，近期就診人次持續上升，但仍低於流行閾值（1萬500人次）。

新增的3名腸病毒重症個案分別為北部1歲男童、中部新生男嬰及南部6歲女童。3人發病日介於4月15日至5月1日，其中北部1歲男童有發燒、嘔吐、肌躍型抽搐及下肢無力等症狀，經檢驗審查確認為腸病毒71型感染併發重症，目前個案已出院，仍有下肢無力症狀，持續門診追蹤。

中部新生男嬰於出生5天後出現發燒、活動力不佳情形，經檢驗審查確認為伊科病毒11型感染併發重症，目前持續於醫院治療。南部6歲女童則有發燒、出疹、嘴破、嘔吐、說話模糊不清及步態不穩等症狀，經檢驗審查確認為克沙奇A9型病毒感染併發重症，所幸經治療後恢復情形良好並已出院。

疾管署防疫醫師林詠青下午在疫情週報表示，疫調發現，3名個案的家人或同學都沒有感染腸病毒，不排除可能是公共場所接觸或被沒有症狀的成人傳染。

林詠青表示，隨著天氣日漸炎熱，腸病毒活躍度也逐漸提升，由於成人感染腸病毒通常沒有明顯症狀，容易因疏於防護而傳染給家中幼兒。民眾外出返家務必先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前，應以肥皂正確洗手，降低腸病毒傳播的機會。

今年累計11例腸病毒併發重症病例，以感染腸病毒71型為多（5例），其他分別感染腸病毒D68型（2例）、克沙奇A9型、克沙奇A10型、克沙奇B5型、伊科病毒11型。

疾管署疫情中心副主任郭宏偉表示，腸病毒71型持續於社區活動，今年腸病毒71型個案數高於2017年、2018年同期，但仍以輕症及散發病例為主，會持續關注。預計6月上、中旬可能進入流行期。

5歲以下嬰幼兒為腸病毒併發重症高危險群，一旦出現嗜睡、意識改變、活動力不佳、持續嘔吐、手腳無力、肌躍型抽搐、呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，若未及時治療易引發腦幹腦炎、心臟衰竭、肺水腫與肺出血等重症。

疾管署提醒，民眾應留意家中幼兒健康，如發現有上述前兆病徵，應儘速送大醫院治療。此外，腸病毒傳染力強，嬰幼兒如經醫師診斷感染腸病毒時，應避免與其他幼兒接觸，以降低交叉感染的風險。（編輯：陳俊碩）1080521