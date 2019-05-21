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524北市幸福起跑結婚趴 祈家威將現身祝福

最新更新：2019/05/21 17:16
台北市民政局24日將舉辦戶外婚禮派對，更準備限量524組「邁向524 LOVE愛最大」手工皂要送給當天登記的新人，共同見證幸福起跑。（台北市民政局提供）中央社記者陳怡璇傳真　108年5月21日
台北市民政局24日將舉辦戶外婚禮派對，更準備限量524組「邁向524 LOVE愛最大」手工皂要送給當天登記的新人，共同見證幸福起跑。（台北市民政局提供）中央社記者陳怡璇傳真　108年5月21日

（中央社記者陳怡璇台北21日電）24日將開放同志登記結婚，台北市民政局將舉辦戶外婚禮派對，並邀請為同志權益奔走40年的祁家威到場為新人祝賀，民政局準備限量524組「愛最大」手工皂送給新人、見證歷史。

台北市民政局表示，24日為正式開放同志結婚第一天，民政局將在信義區行政中心旁的信義廣場舉辦「邁向524，幸福起跑線」戶外婚禮派對，除了邀請當天上午到信義區戶政事務所辦理結婚登記的同志新人到場接受祝福外，同志運動先驅祁家威也會到場為新人祝賀。

民政局特別準備限量524組「邁向524 LOVE愛最大」手工皂，24日於北市戶政事務所登記結婚的新人即可獲得，送完為止。

民政局表示，已提前辦理完成第一線櫃台與志工「認識同志家庭」講習，同時為了讓所有新人朋友順利完成登記，人力與因應措施皆已完備。

民政局提醒，服務時間自上午8時30分至晚間8時，凡在服務時間內至北市各區戶政事務所者，北市戶所將全數完成受理登記，並核發身分證及戶口名簿；若當事人設籍於外縣市，如於夜間延長上班時間（即下午5時30分至8時）才到戶所申請，如果設籍的外縣市戶所未提供夜間服務並已關機，因戶政電腦無法連線，會以「先行收件」方式辦理，並於辦理完畢後主動聯繫。（編輯：李亨山）1080521

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