母愛偉大 她坐月子期間捐肝救子創紀錄

3月間出生的張小弟罹患罕病肝衰竭，急需換肝救命，他的母親（右）在坐月子期間排除萬難，捐肝救子，術後復原良好，近日將可出院返家。中央社記者陳偉婷攝 108年5月22日

（中央社記者陳偉婷台北22日電）張小弟出生12天就因罹患罕病肝衰竭，必須換肝才能救命，創下台灣最小活體肝臟移植紀錄。醫師劉君恕說，病童的母親產後還在坐月子，卻排除萬難動刀救子，母愛讓人感動。

肝臟移植手術很複雜且困難，新生兒的換肝手術更是艱鉅。因新生兒身體很小、血管也很細，而捐肝者通常都是成人，肝臟很大、很厚，且血管很粗，醫療團隊須設法減積、吻合血管才能緊密接合，成功率並不高。

張小弟出生後一直有黃疸居高不下的問題，在第12天轉診到成大醫院，成大新生兒科醫師認為，張小弟疑似罹患新生兒血鐵沈積症，已呈現猛爆型肝衰竭，必須換肝才能保命。

台北榮民總醫院外科部兒童外科主任劉君恕表示，成大新生兒科醫師林永傑當時傳訊息告知，張小弟體重3.5公斤，且才出生15天，必須肝臟移植，希望北榮幫忙。

劉君恕表示，當時張小弟狀況不好，猶如風中殘燭，火可能隨時會滅。孩子的爸爸有意願捐肝，但身高180公分以上，身體很壯，肝一定也很大，他評估如果由爸爸捐肝，手術失敗率高達8成，建議由媽媽來捐，爸爸一聽到此言就哭了。

但當時，張小弟的媽媽吳采宸還在坐月子，家屬聽聞要由媽媽捐肝都很不捨，也擔心萬一手術失敗，孩子沒救活、媽媽又挨刀，月子沒做好可能對健康影響甚大。

吳采宸受訪時表示，當時醫師告知，如果由她捐肝，手術成功率有5成，她完全沒多想就決定要捐。因為兒子罹患罕病，原本應會死胎或流產，但她能足月生下，且生下來體重也超過3公斤，代表孩子也很努力，她非救不可。

劉君恕說，做新生兒肝移植除了有手術困難度要挑戰，也有必須向家屬說明的壓力。他還記得，吳采宸的爸爸一聽到要捐女兒的肝救孫子，就有很多疑慮，很不捨得女兒。他們兩人同齡，他也能同理吳爸爸的心情，但他只說：「孩子已經成年，應該尊重女兒的決定。」

張小弟在手術前狀況相當不穩定，還曾一度因肺出血急救，但所幸手術在4月15日順利執行，醫療團隊切下媽媽左葉部分肝臟，為僅出生25天、體重只有3.8公斤的張小弟進行移植，手術歷時9小時，術後恢復良好，今天就能出院。

張小弟的爸爸受訪時說，很謝謝老婆捐肝，過去他從來沒對太太說肉麻的話，也沒叫過她老婆。但手術前一天晚上，特別寫了簡訊告訴太太「老婆，謝謝妳」。

他也說，小孩現在狀況很好，但未來還要持續加油，他會把孩子養成一個獨立的人，也會告訴他，要好好孝順媽媽。

北榮團隊在今年4月連續完成越南11個月大女嬰及台灣25天大男嬰的肝移植手術，雙雙創下台越年齡最小活體肝臟移植紀錄。（編輯：張雅淨）1080522