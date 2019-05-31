免費BC肝炎篩檢6月起放寬 原住民40歲就能做

（中央社記者張茗喧台北31日電）根據統計，每10萬名原住民罹患慢性肝病、肝硬化死亡率高達66.9人，遠高於全國平均20.1人。國健署今天宣布將原住民免費肝炎篩檢年齡從45歲降至40歲，預計6月1日上路。

衛生福利部國民健康署今天透過新聞稿指出，B型肝炎是國內感染人數最多的病毒性肝炎，其次為C型肝炎，兩者都是造成台灣民眾慢性肝病、肝癌死亡的重要主因，其中，慢性肝病、肝硬化及肝癌每年造成約1萬3000人死亡，肝癌更高居癌症死因第二位。

國健署慢性疾病防治組組長陳妙心受訪時表示，國健署自民國100年8月起提供民國55年或以後出生且滿45歲的民眾，搭配成人預防保健服務終身接受1次B、C型肝炎篩檢服務。

然而，根據105年死因統計顯示，原住民的慢性肝病以及肝硬化死亡率為每10萬人口66.9人，高於全國平均的20.1人，且慢性肝病及肝癌死亡年齡中位數分別為48歲、63歲，比全國平均的60歲、70歲年輕許多，顯示慢性肝病、肝硬化對於原住民的健康影響更重大。

陳妙心說，國健署近日經諮詢專家，決議放寬至年滿40至60歲具原住民身分的民眾，都可搭配成人預防保健服務，接受終身一次的B、C型肝炎篩檢服務，新制自6月1日起實施。

她指出，希望藉由放寬原住民篩檢年齡限制，早期發現並提供適當治療，避免演變為慢性肝病及肝硬化，逐步邁向消除C型肝炎的國家目標，未來將視經費狀況，研議其餘民眾調整的可行性。

值得注意的是，健保署日前宣布今年6月起將放寬C肝新藥用藥條件，民眾只要驗出C肝病毒，就能立即以C肝口服新藥接受治療，治療成功率達97%。

陳妙心說，由於多數肝病並無明顯症狀，民眾發現時通常為時已晚，導致治療效果不佳，透過篩檢能夠早期發現、適當治療，有效阻斷肝炎、肝硬化、肝癌三部曲，也提醒符合資格的原住民民眾善用此項篩檢服務，可攜帶戶口名簿至全國6000家提供成人預防保健的醫療院所接受篩檢。

不過，此新制上路後將花費多少經費、有多少原住民可望受惠，陳妙心說，一切得視實際執行狀況，目前沒有相關統計資料。（編輯：卞金峰）1080531