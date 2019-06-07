端午意象知識 醫師：避免誤食鹼粽水灼傷食道

職業醫學科醫師陳崇賢說，鹼粽製作過程會用到鹼水／粉，主成分為「碳酸鈉、碳酸鉀或氫氧化鈉」，都是強鹼性的化學物質，具有腐蝕性。每年端午前後一定會出現有人誤食鹼粽水而食道灼傷的案例。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者陳偉婷台北7日電）職業醫學科醫師陳崇賢今天分享跟端午有關的知識，如過去常用在鹼粽的硼砂會在體內累積可能破壞中樞、消化系統。另外，每年端午前後一定有人誤食鹼粽水而食道灼傷，千萬不要拿個瓶子裝鹼水就丟到冰箱而誤喝。

陳崇賢今天在臉書粉絲專頁分享3個端午意象「粽子、雄黃、艾草」的職業醫學知識。

陳崇賢說，粽子除了熱量高、糯米不好消化外，跟職業醫學相關的就是鹼粽可能用到化學品硼砂、鹼水／粉。硼砂現在是被禁用的食品添加物，但過去鹼粽加入硼砂可改善黏糊效果，避免粽子黏住粽葉。

硼砂會對人體造成健康危害，陳崇賢說，硼酸雖然毒性不強，但在體內有「累積作用」，儘管每次攝取量不多，連續攝取後在體內累積，仍可能破壞中樞與消化系統，妨礙消化酵素作用，引起食慾減退、抑制營養吸收及促進脂肪分解，導致體重減輕等症狀。

更值得注意的是，許多小朋友愛玩的玩具「史萊姆」也含有硼砂。陳崇賢說，史萊姆用硼砂製成，小朋友玩過之後一定要記得洗手。成人攝取1至3克的硼酸就會產生硼酸中毒，症狀包含嘔吐、腹瀉、皮膚產生紅斑、更甚者有休克或昏迷之虞；如果過量，更有致死風險。

陳崇賢也說，鹼粽製作過程會用到鹼水／粉，主成分為「碳酸鈉、碳酸鉀或氫氧化鈉」，都是強鹼性的化學物質，具有腐蝕性。每年端午前後一定會出現有人誤食鹼粽水而食道灼傷的案例。千萬不要隨便拿個瓶子裝鹼水就丟到冰箱，可能一不注意就誤喝。

有關雄黃，陳崇賢表示，雄黃是四硫化四砷，具有毒性，拿來泡酒灑在地上可以，但不建議拿來喝。雄黃被煅燒後，會被氧化為三氧化二砷，即為人熟知的「砒霜」。

陳崇賢也附帶提到「雌黃」，雌黃是一種單斜晶系礦石，主要成分是三硫化二砷，具有劇毒。大家常聽到的成語「信口雌黃」，因以前的紙張是黃色的，若要塗改，就把這黃黃的雌黃塗上去，有點像現在的立可白。

最後，關於艾草。陳崇賢說，古籍「重修鳳山縣誌」卷三附錄提及「五月五日清晨，燃稻梗一束，向室隅熏之，用楮錢送於路旁，名日送蚊。門楣懸蒲艾兼插禾稗，謂可避蚊蚋。」

可知從前的人們因端午時節，蚊蚋橫生，就用這些手段，來把蚊蟲趕走；配戴香包也有類似的功效，在古時有預防瘟疫的效果。

不過，陳崇賢說，現在驅蚊有更有效的選擇，就是含有敵避（DEET）的防蚊產品。

陳崇賢也說，每次端午節過後，門診病人最多的就是腸胃炎，大家應留意以下3件事，多洗手、餐具分開、勿暴飲暴食，以免連假結束後還要跑診所看病。（編輯：陳惠珍）1080607