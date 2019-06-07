拓展秋葵外交 嘉義鹿草國內外青少年交流

（中央社記者葉子綱嘉義縣7日電）嘉義縣鹿草特產秋葵，產量居全台之冠，當地農會拓展秋葵外交，將於10日串連全鄉7所國中小學畢業生，與來自美德法日荷等國青少年交流，體驗食農教育、在地產業與人文特色。

鹿草鄉農會總幹事陳健平今天指出，嘉義鹿草秋葵年產量1200公噸以上，占全國近8成，鹿草鄉農會將於10日舉辦秋葵產業文化暨國際交流體驗活動，希望藉由產地到餐桌的踏訪，拓展鹿草的食農教育及國民外交。

陳健平指出，10日將有來自美國、德國、法國、巴西、墨西哥、土耳其、丹麥、日本、泰國、荷蘭等國青少年及國際扶輪3470地區交換學生，與鹿草鄉7所國中小學畢業生盛大交流。

他說，10日在鹿草國中將由田徑隊手持秋葵聖火起跑，象徵秋葵產業文化活動正式開跑，接著展開秋葵產業、鄉土風情、人文史蹟的踏訪行程，介紹認識秋葵及體驗採摘，並走訪鹿東埤頭文化生活圈、紅磚聚落藝術及乘坐竹筏等，最後探訪聖德宮張氏先人史蹟，鼓勵青少年力學向上。

陳健平表示，鹿草黃秋葵在每年4月至9月間盛產，鹿草家政班將準備融入在地食材的秋葵特色便當，讓國內外青少年學生體驗秋葵的風味，也期盼在互動過程中，推展鹿草的秋葵外交。（編輯：李錫璋）1080607