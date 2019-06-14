華肝基因疑涉詐欺 逾期9年蛋黃粉做食品

（中央社記者陳偉婷台北14日電）食藥署今天公布，華肝基因股份有限公司涉嫌用過期長達9年的蛋黃粉原料製造食品，共生產28項產品，包含「甘益壯」、「健衛樂」、「好欣泉」等，提醒民眾注意。

衛生福利部食品藥物管理署科長呂昀儒今天受訪表示，因民眾檢舉，查獲華肝基因股份有限公司疑涉以逾期「蛋黃粉」原料製造「甘益壯」、「健衛樂」、「好欣泉」等28項產品，且蛋黃粉的保存期限只到民國99年5月，已經過期9年。

現場查獲的疑慮品項及逾期蛋黃粉原料，已由檢調及衛生單位依法查扣或封存計5萬1181公斤。

呂昀儒說，廠商提供的下游資訊可看出產品流向台北、桃園、台中、高雄等經銷公司通路，但有多少數量已被民眾買回家、吃下肚，暫難估算，且華肝的帳冊已被檢方扣走，也不清楚有多少不法所得，後續交由檢方偵辦，可能涉及詐欺。

呂昀儒表示，疑用過期原料的相關產品單價相對較高，民眾若已購買，可先聯絡業者、辦理退貨，若業者不處理，也可找高雄市政府消保處協助。

呂昀儒也特別提醒，該業者生產的產品都是「一般食品」，並非需要查驗登記的「健康食品」。有部分產品的外盒標示寫出「延年益壽」等宣稱，也要評估是否違反相關法律。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海受訪時表示，蛋黃粉可能受到微生物、細菌污染，尤其過期這麼多年就應該丟掉，如果做成食品讓民眾服用，可能有急性腸胃炎風險，症狀包含噁心、嘔吐等。

食藥署呼籲，食品業者應落實自主管理，如有調配、包裝、貯存、販賣逾有效日期食品情事，已涉及違反食品安全衛生管理法第15條第1項規定，依同法第52條應予沒入銷毀，並依同法第44條可處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。（編輯：陳惠珍）1080614