登革熱防疫 高市出動自拍棒空拍機檢視死角

（中央社記者王淑芬高雄15日電）高雄市三民區登革熱群聚疫情確診19例，市府今天動員逾300人在鼎金等里擴大防疫，除了溝渠及容器清乾消毒，衛生局也要出動自拍棒及空拍機檢視屋簷水槽、樹洞孳生源等死角。

截至14日，高雄市本土登革熱共20例，其中三民區登革熱群聚疫情累計確診19例，16名居住或活動地位於鼎金里、2名在鼎西里、1名在鼎力里。由於鼎金里一帶仍是登革熱疫情熱區，市府防疫不輕忽。

高市府啟動雨後防疫，動員民政、衛生局等單位結合志工動員逾300人聯合戶外環境檢查及消毒。範圍包括三民區警戒區鼎金、鼎泰、鼎立、鼎強、鼎中、鼎西、鼎盛、本和、本館、灣愛、灣成、灣子、灣興等，總計13個里擴大聯合戶外環境消毒，預防雨後病媒蚊大量孳生。

市長韓國瑜出席登革熱防治擴大動員活動，他說，一旦登革熱大爆發，不僅人民生命財產受威脅，城市形象及投資都會被打擊，呼籲全民防治清空積水容器，為環境衛生清潔加油。

衛生局簡任技正潘炤穎指出，防疫登革熱人力架構已恢復到流行時期的配置，雖然所有感染的民眾都已出院，但仍擔心布氏指數的陽性容器率高，所以要加強檢視及清除，他說在鼎金等警戒區6里的的布氏指數已降到1級左右（最高峰時在5級），防治單位也不敢掉以輕心。

他說，鼎金臨市場一帶是民眾共同的生活圈，防治以此為中心外擴及周邊里，盼築建一個防火牆，疫情勿擴大。

目前防疫單位除加強熱區溝渠容器清除，屋簷溝及樹洞也要檢視防疫，採購自拍棒及動用空拍機做檢視，防疫要做到滴水不漏。（編輯：黃世雅）1080615