中市動支預備金防治登革熱 盼中央專款補助

（中央社記者郝雪卿台中17日電）對於部分台中市議員關心中央有無補助經費防治登革熱疫情，市長盧秀燕今天表示，已動用第二預備金2625萬元防治登革熱，盼望中央能以專款方式額外補助縣市防治經費。

台中市議員吳瓊華、張瀞分等人今天在市政總質詢中除關心台中市登革熱防疫情形，也關心中央有無補助台中市登革熱疫情。

盧秀燕表示，登革熱是台灣每年的本土防疫重點，前幾年中央對於登革熱防疫補助經費以南部縣市為主，由於防疫不能等，她上任沒多久就動用第二預備金2625萬元，比去年動支的971萬元第二預備金還多，以更周密方式防治登革熱，目前為止台中市沒有出現本土病例，成效很好。

對於中央的補助經費，盧秀燕說，應該理性探討，中央覺得要有疫情發生，才能給予防疫補助款，她卻覺得中央應該先給地方相關預算進行防疫，而不是發生疫情後才補助防疫預算。

盧秀燕指出，中央會例行性補助各縣市政府一般傳染病防治經費，但登革熱防治經費不能包裹在一般預算中，希望中央一定要特別以「專款」處理，額外撥款補助。如果今年高雄市政府可以爭取到中央補助款，希望中央對各縣市也能公平辦理，期待將台中市先行墊付的「救命錢」2625萬元第二預備金爭取回來。（編輯：陳俊碩）1080617