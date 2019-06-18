台越健保工作坊 展現台灣醫療軟實力

衛生福利部中央健康保險署首度在越南河內舉辦工作坊，促進台越雙方了解健保制度和醫療資訊系統，為人民健康與福祉共同努力。（健保署提供）中央社記者陳偉婷傳真 108年6月18日

（中央社記者陳偉婷台北18日電）台灣健保制度傲視國際，健保署首度在越南河內舉辦工作坊，促進對健保制度和醫療資訊系統了解和交流，展現台灣醫療實力，也擴展新南向國家與台灣衛生合作的深度及廣度。

中央健康保險署長李伯璋今天表示，107年初前往巴布亞紐幾內亞出席亞太經濟合作會議（APEC）衛生工作小組會議，發表台灣全民健保制度及最新的雲端醫療資訊技術，獲得APEC其他20國經濟體高度肯定及熱烈迴響，並爭取到APEC經費補助，預計今年8月在台舉辦健保雲端醫療國際研討會。

今年5月世界衛生大會（WHA）期間，台灣與美歐及新南向國家舉辦多場雙邊會談。衛生福利部部長陳時中與美國衛生部長艾薩（Alex Azar）雙邊會談時，針對健保雲端，提到關於病歷、檢查影像等資料上傳及醫院間交換資訊等，都讓艾薩驚艷，許多國家積極表達派員來台參加國際研討會議意願，學習健保成功經驗。

配合政府新南向政策，且越南各界參訪團曾對台灣全民健保制度及醫療資訊建置經驗表達濃厚興趣及熱忱，健保署副署長蔡淑鈴率團隊17日在越南河內市舉辦「台灣全民健保暨醫療資訊交流工作坊」。

健保署與越南各界分享台灣健保制度與健保醫療資訊雲端查詢系統的成功經驗，呈現台灣醫療衛生的軟實力，與會雙方交流熱絡，為台越雙方醫療衛生領域的交流與互動，開啟新里程碑。

越南衛生部官員也於工作坊中分享越南健康保險制度及執行經驗。另有來自當地中央及地方政府醫療衛生單位、醫院及醫療資訊及公共衛生學者出席，與會者均對台灣健保制度羨慕不已，並與台灣代表就專業及實務面熱烈討論與交流，整個會場座無虛席。

李伯璋表示，首次在越南河內市舉辦健保工作坊，有效促進台越雙方政府單位、專家學者，以及醫療衛生領域人員對彼此健保制度和醫療資訊系統的了解，藉由展現台灣醫療衛生軟實力，深耕國際人脈網絡，擴展新南向國家與台灣衛生合作的深度與廣度，為雙方人民健康與福祉共同努力。（編輯：陳惠珍）1080618