更多編輯台推薦新聞：
臉書查證機制啟動 連續發布不實資訊將遭移除
科技

臉書查證機制啟動 連續發布不實資訊將遭移除

對一國兩制喪失信心 港人移民台灣大增
兩岸

對一國兩制喪失信心 港人移民台灣大增

挪威夏日島珍惜夏季時光 想成首個無時間地區
國際

挪威夏日島珍惜夏季時光 想成首個無時間地區

解析攤販密碼專題／生鮮肉舖最會賺 小吃攤多悲情
產經

解析攤販密碼專題／生鮮肉舖最會賺 小吃攤多悲情

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
加拿大巡防艦航經台灣海峽 國防部：自由航行
首頁 / 生活

大樂透端午加碼 剩下1800萬獎金21日全送出

最新更新：2019/06/19 18:03

（中央社記者吳佳蓉台北19日電）大樂透百組百萬端午加碼獎即將於21日結束，台彩公司表示，剩下新台幣1800萬元加碼獎金會一次送出。另外，已連31期摃龜的威力彩，20日頭獎則上看6.3億元，為今年最高頭獎。

台灣彩券公司表示，截至目前，大樂透100組100萬端午加碼獎已開出82組，還剩18組中獎機會，剩餘獎金總計1800萬元。由於本週五就是加碼活動的最後一期，所有獎金將一次送出，視中獎組數均分；若同一組中獎號碼有多注中獎，再根據中獎注數均分每組分得獎金。

台彩說，以近期大樂透每期銷售金額約1.4億至1.5億元推估，最後一期大樂透百萬加碼獎將可開出3至4組中獎號碼，若又是1注獨得，均分1800萬總獎金後，每位中獎人可拿到450萬至600萬元獎金，比先前固定組中獎金額100萬元高出數倍。

台彩指出，大樂透頭獎至目前也已連7摃，週五晚間頭獎上看2.4億元，已連31期摃龜的威力彩，20日頭獎則上看6.3億元，為今年最高頭獎。

回顧今年大樂透百組百萬端午加碼活動，至今開獎7次，累計已開出82組100萬元加碼獎，總中獎注數88注；特別的是，其中有高達76注為獨得百萬，12注為均分百萬，1注獨得比重高達92.7%。

台彩統計，對中百組百萬的幸運兒，高達7成為電腦選號，3成為自行選號。開出投注站地點遍及全國15個縣市，其中以新北市開出22注最多，台北市開出14注居次，台南市、高雄市則各開出9注。（編輯：黃國倫）1080619

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報