大樂透端午加碼 剩下1800萬獎金21日全送出

（中央社記者吳佳蓉台北19日電）大樂透百組百萬端午加碼獎即將於21日結束，台彩公司表示，剩下新台幣1800萬元加碼獎金會一次送出。另外，已連31期摃龜的威力彩，20日頭獎則上看6.3億元，為今年最高頭獎。

台灣彩券公司表示，截至目前，大樂透100組100萬端午加碼獎已開出82組，還剩18組中獎機會，剩餘獎金總計1800萬元。由於本週五就是加碼活動的最後一期，所有獎金將一次送出，視中獎組數均分；若同一組中獎號碼有多注中獎，再根據中獎注數均分每組分得獎金。

台彩說，以近期大樂透每期銷售金額約1.4億至1.5億元推估，最後一期大樂透百萬加碼獎將可開出3至4組中獎號碼，若又是1注獨得，均分1800萬總獎金後，每位中獎人可拿到450萬至600萬元獎金，比先前固定組中獎金額100萬元高出數倍。

台彩指出，大樂透頭獎至目前也已連7摃，週五晚間頭獎上看2.4億元，已連31期摃龜的威力彩，20日頭獎則上看6.3億元，為今年最高頭獎。

回顧今年大樂透百組百萬端午加碼活動，至今開獎7次，累計已開出82組100萬元加碼獎，總中獎注數88注；特別的是，其中有高達76注為獨得百萬，12注為均分百萬，1注獨得比重高達92.7%。

台彩統計，對中百組百萬的幸運兒，高達7成為電腦選號，3成為自行選號。開出投注站地點遍及全國15個縣市，其中以新北市開出22注最多，台北市開出14注居次，台南市、高雄市則各開出9注。（編輯：黃國倫）1080619