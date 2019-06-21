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環團盼農地違章工廠要落日 工輔法納公民訴訟

最新更新：2019/06/21 12:46
地球公民基金會、台灣農村陣線、環境法律人協會、環境權保障基金會等團體，21日在立法院召開「農地違章工廠要落日，公民訴訟不可被消失」記者會。中央社記者王揚宇攝 108年6月21日
地球公民基金會、台灣農村陣線、環境法律人協會、環境權保障基金會等團體，21日在立法院召開「農地違章工廠要落日，公民訴訟不可被消失」記者會。中央社記者王揚宇攝 108年6月21日

（中央社記者王揚宇台北21日電）環保團體今天說，希望將公民訴訟納入這次工輔法的修法中，但外界認為這是要對違章工廠提告，完全是誤解；公民訴訟是當中央與地方政府疏於執行職務，藉由司法機制，提醒政府該做什麼事。

立法院長蘇嘉全昨天召集朝野協商，解決農地工廠違規使用問題的工廠管理輔導法部分條文修正草案。蘇嘉全指出，特定工廠登記證如果沒有設落日期限，業者就不會積極改善，要求行政部門回去檢討；經濟部工業局長呂正華說，沒有設定期限是因為量體很大，「是以務實角度去看」。

地球公民基金會、台灣農村陣線、環境法律人協會、環境權保障基金會等團體，今天在立法院召開「農地違章工廠要落日，公民訴訟不可被消失」記者會，說明何謂公民訴訟等議題。

環境法律人協會秘書長林子琳說，公民訴訟簡單地說，就是當政府疏於執行職務時，人民得透過法院判決，命政府機關應予以執行，提告的對象並非針對廠商。

環境權保障基金會專職律師郭鴻儀指出，公民訴訟的提告對象是不作為的政府，發動時點是當地方不作為、中央也不願意代行時。

郭鴻儀也說，請經濟部務實提出輔導期限的截止日期，不要讓違章工廠在沒有期限的壓力下，繼續在農地上發展，延續利益。（編輯：謝佳珍）1080621

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