彰縣成立智慧聯網教育中心 落實科技扎根教育

（中央社記者吳哲豪彰化21日電）彰縣府今天在花壇國中成立結合人工智慧及物聯網的「AIoT智慧聯網教育中心」，彰化縣長王惠美指出，教育中心會以設備飄移及課程外送作為核心主軸，落實科技在教育扎根的理念。

彰化縣政府今天在彰化花壇鄉的花壇國中，成立AIoT智慧聯網教育中心，同時揭牌啟用，出席的貴賓除王惠美外，還有國立彰化師範大學副校長陳明飛、花壇鄉長顧勝敏等人，會場另安排課程展示及體驗實作活動，像是智慧農園、智慧蜂箱和人機對弈等。

王惠美致詞時指出，縣府長期耕耘科技教育，而AIoT就是AI人工智慧與IoT物聯網的結合，人工智慧與物聯網發展速度越來越快，已經不斷改變人類的生活，為了讓彰化縣更有競爭力，彰化縣政府補助新台幣200萬元，在花壇國中設立智慧聯網教育中心，讓孩子提早接觸科技、了解科技，讓科技帶動孩子的各種學習。

王惠美表示，未來智慧聯網教育中心計畫會跟彰師大以及各國際大廠合作開創AI與IoT種子師資培訓班，以設備飄移及課程外送作為核心主軸，藉由推廣智慧聯網課程，實現每所學校都能成為智慧學校的願景，落實科技在教育扎根的信念。

彰師大副校長陳明飛說，教育部希望明年把AI人工智慧列入國高中的課綱，但是國高中相關師資太少，彰師大願意進入彰化地區開設人工智慧課程，讓學生能動手來做，以及培訓師資。（編輯：陳俊碩）1080621