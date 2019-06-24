阿里山氣候變化萬千 暑期營隊探訪氣象秘境

（中央社記者黃國芳嘉義縣24日電）嘉義林管處7月將辦理生態體驗營活動，包括參訪平時未對外開放的阿里山氣象站，以及觀賞銀河星空，還能與俗稱帝雉的「黑長尾雉」不期而遇，活動自今天起開放報名。

嘉義林管處將於7月6、7日辦理「氣象萬千－尋訪阿里山氣象秘境」環境教育營隊，以及自7月12日至21日舉辦4梯次、兩天一夜「阿里山生態體驗營」活動。

嘉義林管處表示，阿里山地區氣候變化多端，一年四季氣象也有著不同風貌。負責觀測阿里山氣象的阿里山氣象站，就隱藏在阿里山森林遊樂區，平時未對外開放，不過，參加7月6、7日營隊的民眾，可參訪阿里山氣象站新站及舊站。

尤其是1933年啟用的阿里山氣象站舊站，原名為「台灣總督府氣象台阿里山觀象所」，2013年被指定為縣定古蹟，是阿里山重要的文化資產。此外，阿里山森林遊樂區擁有得天獨厚的觀星條件，將由天文老師帶領觀賞阿里山的銀河星空。

嘉義林管處指出，阿里山地區除了優美風景外，豐富的自然生態更是令人著迷，因此，自7月12日起一連舉辦4梯次的「阿里山生態體驗營」活動。

嘉義林管處表示，體驗營活動適合親子一同學習成長，可深入認識阿里山特有的植物，還能循著水山步道探訪樹齡逾2000年的水山巨木，且還能到小笠原山看日出及雲海，幸運的話，還能與俗稱帝雉的「黑長尾雉」相遇。

民眾可上網報名，氣象萬千環境教育營（https://www.beclass.com/rid=22415945d006ab92ae79）；阿里山生態體驗營（https://www.beclass.com/rid=22415995d06fb191d7fd）。（編輯：陳俊碩）1080624