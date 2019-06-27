歐盟肯定台灣3年半努力 解除對台遠洋漁業黃牌

歐盟執委會27日決定解除對台灣遠洋漁業黃牌，肯定台灣付出的努力及大幅提升漁業的法律和行政系統。（中央社檔案照片）

（中央社布魯塞爾27日綜合外電報導）由於認可台灣過去3年半投入改革，以打擊非法、未報告、不受規範漁業，歐盟執委會今天決定解除對台灣遠洋漁業黃牌，肯定台灣付出的努力及大幅提升漁業的法律和行政系統。

歐洲聯盟（EU）執委會今天發出新聞稿，歐盟主管環境事務執委維拉（Karmenu Vella）表示：「我要對台灣付出很大努力，改革其漁業的法律框架、實行新的管控工具及改善海洋漁業產品的可追蹤性，表示歡迎。」

維拉並說：「歐盟與台灣的對話已再次展現，國際合作是達成更健全海洋管理的主要動力。」

新聞稿指出，歐盟致力於打擊非法、未報告及不受規範漁業，並與世界各國合作。在2015年10月對台灣發出黃牌，列入打擊「非法、未報告、不受規範漁業」不合作第三國警告名單後，歐盟執委會與台灣已進行3年半的密集合作和對話。

新聞稿並說，台灣當局現在有許多現代且有效率工具，以打擊非法、未報告、不受規範漁業。就台灣遠洋漁業規模是全球第2大而言，這是重大進展，台灣也在國際漁產品供應鏈上扮演中心角色。此外，台灣也對擁有漁船、掛第3國國籍的台灣業者加強管理。（譯者：蔡佳伶/核稿：陳政一）1080627