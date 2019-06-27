歐盟解除黃牌 蘇貞昌：400億遠洋水產賣往全世界

（中央社記者葉素萍台北27日電）歐盟解除台灣遠洋漁業黃牌，行政院長蘇貞昌今天特別透過臉書發文說「好啦，沒代誌」，台灣總算被移出留校察看的黃牌名單，一年400億元的遠洋水產，可以繼續送往世界各地賣。

歐洲經貿辦事處處長馬澤璉 (Madeleine Majorenko)透過新聞稿表示：「我見證了台灣這一路在改善整體漁業法規與提升管理系統以打擊非法捕魚所付出的努力。歐盟會繼續支持台灣，並和台灣共同合作打擊非法捕魚。」

蘇貞昌晚間透過臉書貼文指出，平常時有事才會發文向大家報告，但今天不一樣，要跟大家特別講一聲，「沒代誌」。

他說，這幾年，歐盟為了打擊非法捕撈漁業，會對疏於管理的國家祭出警告，嚴重的話會禁止水產進口歐盟。2015年，台灣就收到一張黃牌警告，台灣水產有賣不出去、價格較差的市場危機。

蘇貞昌說，台灣的遠洋水產一年產值新台幣400億元，實在不能承受被判紅牌的後果。這些日子以來，政府跟漁會、漁民們溝通，逐漸做好捕撈管理，同時，該修法的修法、該監督的監督、該協商的協商，大家一起努力。「終於在今天，台灣總算被移出留校察看的黃牌名單！」

蘇貞昌表示，今天之後，漁民朋友可以一如往常。但政府幾年來的努力，密切跟國際組織聯繫，讓台灣的遠洋漁業更友善對待環境，才能讓所有漁民繼續努力討海，一年400億元的遠洋水產，可以繼續送往世界各地賣。（編輯：黃國倫）1080627