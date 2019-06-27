總統談歐盟解除黃牌：守護漁產外銷 我們成功了

總統蔡英文27日貼文表示，經過漁民、漁會、公會及進出口業者和政府一起努力，台灣「達成了解除黃牌警告的目標！守護年產值四百多億的漁產外銷，我們成功了！」（圖取自蔡英文臉書facebook.com/tsaiingwen）

（中央社記者葉素萍台北27日電）歐盟解除台灣遠洋漁業黃牌，總統蔡英文今天說，「守護年產值400多億的漁產外銷，我們成功了」，她並稱讚「行政團隊真棒」。

蔡總統今天透過臉書貼文「歐盟漁業黃牌，解除」。

她說，2015年10月，台灣被歐盟列入「打擊非法、未報告及不受規範」（IUU）漁業不合作國家警告，也就是所謂的黃牌警告。

蔡總統指出，因為黃牌的影響，有些國際貿易商不願意購買台灣的水產，魚價更因為貿易商擔心台灣被進一步列入紅牌名單，而有下滑的趨勢。有整整4年時間，台灣的遠洋漁業在國際牽制的風險下，發展受到限制。

她表示，經過漁民、漁會、公會及進出口業者和政府一起努力，捕撈管理持續強化，行政院也成立跨部會打擊IUU漁業專案小組來整合相關單位共同因應，就在今天，達成了解除黃牌警告的目標，「守護年產值400多億的漁產外銷，我們成功了！」（編輯：趙蔚蘭）1080627