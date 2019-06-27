更多編輯台推薦新聞：
香港網友全球媒體刊登廣告 籲G20領袖為反送中發聲
兩岸

香港網友全球媒體刊登廣告 籲G20領袖為反送中發聲

宋仲基宋慧喬2年婚姻告終 經紀公司：已申請離婚調解
娛樂

宋仲基宋慧喬2年婚姻告終 經紀公司：已申請離婚調解

專題／連續19年送餐服務 就怕老人沒飯吃
生活

專題／連續19年送餐服務 就怕老人沒飯吃

專題／清大教授送好光上山 照亮司馬庫斯部落又對生態無害
生活

專題／清大教授送好光上山 照亮司馬庫斯部落又對生態無害

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
新聞專題
歐盟解除台灣漁業黃牌
台灣遠洋漁業在2015年10月1日被歐盟舉黃牌，列入打擊「非法、未報告、不受規範漁業」不合作第三國警告名單，衝擊每年500億元的產值，長達近3年9個月，直到2019年6月27日才解除黃牌。
歐盟解除台灣漁業黃牌
新聞專題
歐盟解除台灣漁業黃牌3/3

總統談歐盟解除黃牌：守護漁產外銷 我們成功了

最新更新：2019/06/27 19:12
總統蔡英文27日貼文表示，經過漁民、漁會、公會及進出口業者和政府一起努力，台灣「達成了解除黃牌警告的目標！守護年產值四百多億的漁產外銷，我們成功了！」（圖取自蔡英文臉書facebook.com/tsaiingwen）
總統蔡英文27日貼文表示，經過漁民、漁會、公會及進出口業者和政府一起努力，台灣「達成了解除黃牌警告的目標！守護年產值四百多億的漁產外銷，我們成功了！」（圖取自蔡英文臉書facebook.com/tsaiingwen）

（中央社記者葉素萍台北27日電）歐盟解除台灣遠洋漁業黃牌，總統蔡英文今天說，「守護年產值400多億的漁產外銷，我們成功了」，她並稱讚「行政團隊真棒」。

蔡總統今天透過臉書貼文「歐盟漁業黃牌，解除」。

她說，2015年10月，台灣被歐盟列入「打擊非法、未報告及不受規範」（IUU）漁業不合作國家警告，也就是所謂的黃牌警告。

蔡總統指出，因為黃牌的影響，有些國際貿易商不願意購買台灣的水產，魚價更因為貿易商擔心台灣被進一步列入紅牌名單，而有下滑的趨勢。有整整4年時間，台灣的遠洋漁業在國際牽制的風險下，發展受到限制。

她表示，經過漁民、漁會、公會及進出口業者和政府一起努力，捕撈管理持續強化，行政院也成立跨部會打擊IUU漁業專案小組來整合相關單位共同因應，就在今天，達成了解除黃牌警告的目標，「守護年產值400多億的漁產外銷，我們成功了！」（編輯：趙蔚蘭）1080627

地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報