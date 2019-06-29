台北親水節6/30開幕 自來水園區免費入園

（中央社記者劉建邦台北29日電）暑假開跑，台北自來水事業處今天表示，在思源街自來水園區舉辦的台北親水節將在30日登場，開幕當天祭出免費入園，還有抽獎活動；大佳河濱公園共融遊戲場也在今天對外開放。

北水處指出，第16屆台北親水節明天登場，為提供遊客安心戲水場所，水鄉庭園比照泳池規格，規劃2名救生員、7名水巡助理，並擴大設有噴水廊道，休息區旁則加設水霧設備、直飲台。

位於自來水園區入口處的水鄉庭園，設有模仿配輸管材的噴水設施，會不時撒下陣陣水柱和水瀑，內有兒童溜滑梯、滑水道等遊戲設施，水深約40至50公分，適合學齡孩童戲水。

北水處說，戲水區是由公館淨水場直接供水，開放期間都有專人定時檢測水質，確保安全衛生。

此外，大佳河濱公園共融遊戲場也在今天開放，新遊戲場位在戲沙區旁邊，面積超過800坪，並新增3座雙道滑石子溜滑梯，兩側也設有輪椅通道，方便身障民眾遊玩。

共融遊戲場也新增7組不同特色盪鞦韆，像坐墊、座椅、鳥巢鞦韆等，附近的兒童戲水區，在7月和8月期間，天天開放，噴水時間為每天上午10時、11時、下午3時至6時，設有大型圓圈、圓柱等造型噴水設施。（編輯：李錫璋）1080629