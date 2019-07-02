中市府限定中火用煤量 台電：衝擊全國供電

（中央社記者蔡芃敏台北2日電）台中市府限制台中火力發電廠生煤使用量，空污季減少5部機組發電。台電表示，台中市用電量增加，市政府卻反其道而行實施減煤，這將衝擊全國電力穩定以及影響經濟民生。

台中火力發電廠10部機組操作許可證將從7月起陸續申請展延，台中市政府今天表示，將透過展延審查，核定中火生煤使用量全年上限1104萬噸，並規劃按空污季核配用量，也要求中火在空污季（每年10月至隔年4月）減少5部機組發電。

台電發言人徐造華則表示，能源轉型需要按部就班，地方政府在限制生煤用量及限制機組發電時，也要考量天然氣供應與機組調度，生煤減量目標不可以無止境一減再減。

他說，台中原訂在民國109年中火減至1260萬噸，台電已盡一切努力，仍無把握可以做到，但會盡力而為。不過，台中市府又再下修至1104萬噸，等於再減少約36億度發電量，且每年10月到隔年4月的空污季期間，中火只能使用5部機組發電，台電實在是「巧婦難為無米之炊」。

根據台電統計資料，107年全台共使用2191億度電，成長約0.92%。以六都用電量觀察，高雄市去年用掉309億5480萬度電，位居六都之冠，年增約為0.4%。第2名為台中市，共使用308億4303萬度電，年增率高達5.2%。

徐造華說明，如果天然氣無法足量供應，「電從哪裡來？」，台中積極招商，再加上中部科學工業園區用電等因素，用電量確實也較往年增加，但台中市政府卻反其道而行，施行限煤，這將衝擊全國電力穩定及影響經濟民生。

經濟部長沈榮津今天出席「台灣人工智慧晶片聯盟」記者會接受採訪時表示，未來將加強中央、地方政府溝通，經濟部會用同理心看待，不過，限煤會衝擊供電，近日將請台電盤點、評估。（編輯：李信寬）1080702