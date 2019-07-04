節能家電降稅帶動買氣 已1.2萬台退稅2088.8萬

（中央社記者吳佳蓉台北4日電）節能家電減稅優惠上路，帶動一波冷氣、電冰箱買氣。財政部統計，從6月15日至7月1日，短短兩週就有2.5萬台申請退稅，其中1.2萬台已完成核退，退稅總額約2088.8萬元。

購買節能家電減稅優惠6月15日上路，民眾購買能源效率第1、2級的新電冰箱、冷暖氣機及除濕機，每台最高可享新台幣2000元退稅，為期2年，至2021年6月14日止。

根據財政部最新統計，至7月1日止，共有2萬2828件申請退稅案件，其中部分是一次購買多款節能家電，合計有2.5萬台符合資格提出申請，應退稅金額達4400多萬元，其中已有1.2萬台完成核退，退稅金額約2088.8萬元。

3款符合減稅優惠的節能家電中，以冷氣機買氣最旺，共有近1.8萬台申請退稅，占整體7成以上，退稅金額達1534萬元；其次為電冰箱約5700多台，退稅金額483萬元；除濕機有1800多台申請退稅，退稅金額約70萬元。

財政部說，民眾若想加快退稅速度，建議以網路申請並索取電子發票，如果拿的是一般長型傳統紙本發票，則須送交或寄回國稅局，稽徵機關才能開始審核，速度上會較落後。

財政部提醒，申請退稅時記得在發票上寫明廠商、型號及品名（如電冰箱或冷氣機）3項資訊，以利國稅局人員快速比對查證；同時，只有在6月15日優惠上路後才購買的節能家電才能申請退稅，事先購買者並不符合退稅資格。

節能家電減徵貨物稅優惠申請方式有兩種，第1，民眾可向購買通路、國稅局索取紙本退稅申請書或上網下載印出，附上身分證影本等證明文件，填妥後親送或郵寄至任何一間國稅局、分局、稽徵所。

第2，可上「財政部稅務入口網」購買節能電器退還減徵貨物稅專區申請，並以自然人憑證、已註冊健保卡或工商憑證登入申請。（編輯：李信寬）1080704