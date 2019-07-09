健保署攜手3大行動支付APP 繳費免出門

衛生福利部中央健康保險署9日宣布11日起將和街口支付、一卡通（與Line Pay合作）及Pi拍錢包等3大行動支付業者合作，未來只要以APP掃描繳款單上的QR Code，不用出門就能輕鬆繳納健保費。中央社記者張茗喧攝 108年7月9日

（中央社記者張茗喧台北9日電）全台260萬名在鄉鎮市區公所投保健保的民眾有福了，健保署今天宣布11日起將和3大行動支付APP合作，未來只要以APP掃描繳款單上的QR Code，不用出門就能輕鬆繳納健保費。

衛生福利部中央健康保險署今天透過新聞稿宣布此消息，健保署財務組科長張菊枝受訪時表示，一般上班族大多透過公司投保健保，健保費也由公司統一扣繳，但仍有約260萬人屬於沒有工作、待業中或是已退休且無子女可依附也無法以眷屬身分加保的民眾，就得到鄉鎮市區公所投保，自行繳納健保費。

張菊枝指出，根據去年統計，自行繳費的民眾偏好臨櫃繳費，金融單位臨櫃繳費約占40%、便利商店臨繳費約30%，另有30%約定轉帳，透過網路繳費者僅約1%。

張菊枝說，因應行動支付趨勢，去年7月起和「台灣行動支付」APP合作，只要掃描繳款單上的QR Code就能輕鬆繳納健保費，今年7月起再和街口支付、一卡通（與Line Pay合作）及Pi拍錢包等3大行動支付業者合作，提供民眾便利繳費的新選擇。

她表示，自11日起民眾只要使用上述行動支付APP掃描繳款單上的QR Code，就可自動帶入資料、輕鬆繳納健保費；即使手邊沒有繳款單，也可從健保署「全民健保行動快易通APP」或「全民健康保險健保費繳納專區」查詢待繳健保費，選擇行動支付繳費，需自付新台幣3元手續費。

此外，街口支付及一卡通也提供「推播健保費繳納通知」功能，主動提醒民眾繳納健保費，民眾如對行動支付繳納健保費不清楚或有疑問，可撥健保署諮詢專線（0800-030-598或4128-678）洽詢，或到健保署網站「行動支付繳費服務」專區查詢。（編輯：張芷瑄）1080709