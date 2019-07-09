台中購物節首獎千萬豪宅 北屯區建案獲選

（中央社記者郝雪卿台中9日電）第一屆台中購物節明天開跑，台中市政府祭出首獎千萬豪宅，並舉辦豪宅地點票選，台中市都市發展局今天公布票選結果，豪宅位於北屯區，價值逾千萬含平面車位的兩房新成屋。

台中市都市發展局長黃文彬、台中市經濟發展局長高禩翔、台中市不動產開發商業同業公會理事長邱崇喆、大台中不動產開發商業同業公會理事長王至亮等人，下午在市府召開記者會公布豪宅票選結果。

黃文彬指出，台中購物節祭出首獎千萬豪宅（含房屋、車位、稅金），市府於6月20日到24日舉辦豪宅地點票選活動，共有2萬6048人次參與票選，結果由都區的得票率34.2%最高，確定區位後，再從中選擇適合的建案，最後由位於北屯區四平路238巷的晴山居建案獲選。

至於首獎千萬豪宅的格局，黃文彬表示，是2房2廳2衛的新成屋，且含平面車位，約38.75坪，這個建案今年才完工，臨近崇德路、11期重劃區生活圈，周邊還有仁美國小及仁和、廣福、昌平公園等公共設施，生活機能完備。

黃文彬指出，以附近房價每坪約23到25萬元來估算，獲選的首獎豪宅建案，房價約950萬元、平面車位約135萬元，加上稅金上百萬元，絕對超過千萬元。

搭配台中購物節，台中市不動產兩大公會將從20日起到28日在烏日大台中國際會展中心舉辦「台中房地產交易博覽會」，號召不動產業者到場展出70個建案，還提供賞屋民眾特別優惠，不用消費滿500元，只要到展場櫃位或銷售案場留下基本資料，就有機會抽中千萬豪宅及百萬名車等購物節大獎。（編輯：陳俊碩）1080709