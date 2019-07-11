衛生紙奇招 全聯PX Pay下載200萬次提前達陣

（中央社記者廖禹揚台北11日電）全聯自有行動支付PX Pay上線以來，除吸引年輕消費者，逾40歲會員交易次數占比更超過6成，6週就達成原本9週目標下載量200萬次。全聯表示，門市推廣PX Pay祭送衛生紙優惠，竟比送點數更有感。

全聯行銷部協理劉鴻徵今天表示，PX Pay下載量在台灣行動支付已躋身前3大，實際用戶數則坐二望一，根據全聯統計，PX Pay實際註冊率超過9成，使用率則突破3成，目前使用PX Pay消費占比約8至9%，帶動非現金支付占比較去年同期成長8.3個百分點。

有趣的是，全聯統計為推廣PX Pay所推出的多次贈點及部分門市下載就送衛生紙活動效果，發現送衛生紙比贈點更有感，贈點成長率約20%，限定門市送衛生紙活動的成長率則高達94%，顯示全聯客群更愛實用的民生用品。

跟上行動支付潮流的PX Pay成功吸引年輕會員使用，全聯統計，PX Pay推出後，30歲以下會員占比從9%成長至20%；而過去被視為不擅用的3C的婆婆媽媽族群，對PX Pay的支持度也出乎意料的高，根據資料，PX Pay會員交易次數中，40歲以上使用者超過6成，50歲以上使用者則占了26%。

全聯執行長謝健南指出，門市同仁盡全力協助推廣，公司也祭出獎勵措施，9週內下載量最高的門市將獲得獎金，使門市下載數打敗自行上網下載次數，且因門市推廣對象為本來就會消費的主力客群，效益更佳。

PX Pay另一目標是解決結帳大排長龍的問題，根據全聯統計，使用PX Pay節省找零與忘帶卡報電話的時間，結帳速度快一倍；謝健南也透露優惠小撇步，消費者若在PX Pay儲值後再消費，不僅比單純綁卡消費能額外得到儲值消費優惠，結帳速度也會比刷卡結帳還更快。

PX Pay與一銀、中信、玉山、台北富邦、台新、永豐、國泰世華、聯邦等8家銀行合作，目前綁卡數已達85.3萬，約有32.4%會員綁卡，除原有實體信用卡合作的中國信託及台新銀行外，其他6家新合作銀行占比達7成，顯示多卡策略奏效。

劉鴻徵表示，全聯將在12日至14日再祭出PX Pay儲值金支付滿100元就送200點的限時活動，再衝刺一波下載量。（編輯：楊凱翔）1080711