新北食品安全自主管理 連鎖冰品業設衛管值日生

新北市副市長陳純敬（前右2）11日主持衛生局記者會表示，新北市食品安全衛生管理自治條例下一階段將公告供售私立國中小、公私立高中職的餐盒食品業者、連鎖飲冰品及西式速食業者登錄食材資訊。中央社記者黃旭昇新北攝 108年7月11日

（中央社記者黃旭昇新北11日電）新北市府衛生局今天表示，餐盒與團膳供應商下半年起必須登錄食材來源以利於追蹤。3星級以上旅館附設餐廳須訂定回收銷毀及退貨程序；連鎖冰品業者還必須設立管理衛生的專人。

市府衛生局今天表示，新北市食安自治條例納入管理的32大類業者，將於4年內分階段公告實施。

衛生局說，今年7月起至年底，供售私立國中小、公私立高中職的餐盒食品業者、連鎖飲冰品，及西式連鎖速食業者，必須接受規範將食材資訊登錄在衛生局的食安平台。

衛生局食品藥物管理科長楊舒秦受訪表示，以往國中小學的團膳業者已被要求將食品來源登錄在教育部的食安系統。這次，私立國中小與高中職的團膳、餐盒業者也必須登錄在衛生局的平台，目的主要是有利於追蹤與管理，一旦外縣市或新北發生食安風暴，可立即通知相關單位將食品下架。

另外，3星級以上旅館附設餐廳，也必須訂定回收銷毀及退貨程序；衛生局同時會依照銷毀紀錄及相關憑證，派稽查員比對食材銷毀的實際狀況，以防報廢與逾期食品再次流入供應鏈。

楊舒秦說，新北食安自治條例於去年底公告實施後，第一波的納入管理業者都已經依照要求實施，下半年，將強制規定連鎖冰品業者與國際觀光旅館附設餐廳，必須揭露管理衛生人員的資訊，這名管理衛生人員是每天的值日生，負責處理餐飲相關衛生的稽核、查察、處理投訴，以達到食品安全自主管理。

楊舒秦說，有危害衛生安全之虞的產品，經衛生局通知後，不論販售端或餐飲業，未在時限內停止製造、加工、販售及下架；或查驗時規避、妨礙、拒絕、提供不實資料，都可直接處以新台幣3000元到10萬元罰鍰。（編輯：張銘坤）1080711