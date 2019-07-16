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巴金森患者腦部刺激器 健保8月起全額給付

最新更新：2019/07/16 12:17

（中央社記者張茗喧台北16日電）巴金森氏症患者若無法以藥物控制病情，只能在腦部埋刺激器改善症狀，健保雖給付這項特材，患者仍得花12萬元的裝置導線；健保署考量患者需求，決議8月起將導線也納入健保給付。

衛生福利部中央健康保險署專門委員黃育文今天受訪時表示，巴金森氏症是一種運動神經系統退化性疾病，患者會出現肢體僵硬、顫抖、失去平衡感等動作障礙相關症狀，臨床上若遇到藥物無法控制病情的患者，會建議以裝置深層腦部刺激器，藉由電刺激調節視丘下核的異常活性，控制不正常的腦神經訊號。

深層腦部刺激器雖能控制巴金森氏症症狀，卻要價不斐，一套裝起來恐得花上新台幣數十萬元，對許多患者而言是相當大的經濟負擔，健保署評估每年裝設深層腦部刺激器的患者至少有150人，若一次納入健保恐造成極大財務衝擊，因此決議分階段給付，減輕患者負擔。

黃育文說，健保署民國104年元旦起，先將「深層腦部刺激器」納入健保給付，單側刺激器給付22萬4070元（以1點1元計算），雙側刺激器為44萬8140元，隔年再放寬相關規定取消終身給付一次的限制，但患者裝設時仍得自付約12萬元導線費用。

黃育文指出，為了讓巴金森氏症患者更無後顧之憂，健保署審慎評估並蒐集資料後，經會議討論，決議將相關導線費用一併納入給付，每人申請一次為限，新制自8月1日起實施；預估未來每年將耗資7000多萬元，將有約300名病患受惠。（編輯：林沂鋒）1080716

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