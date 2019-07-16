蔬果漁產質優 台農會業者搶進星國試水溫

新加坡台貿中心舉辦「台灣食品推介會」，圖為從事建築設計業、返鄉務農的年輕農夫胡志宏所種植的紫糯玉米。中央社記者黃自強新加坡攝 108年7月16日

（中央社記者黃自強新加坡16日專電）台灣蔬果與漁產品進軍新加坡掀熱潮，各縣市農會相繼搶進試水溫，盼透過星國銷售通路，強化諸如紫糯玉米、麻豆梅柚片兒、新市毛豆香鬆等特色食品曝光機會。

新加坡台貿中心今天在濱華大酒店（Marina Mandarin Hotel）舉辦「台灣食品推介會」，外貿協會在台灣徵集來自各縣市的10家農會與相關業者與會。

率團赴星國舉辦推介會的外貿協會行銷專案處副處長顏銘嬅今天告訴中央社記者，這次赴星國推介會的農特產品，90%是還沒有在新加坡市場通路上市的產品，也有別於貿協昔日在新加坡舉辦的蔬果節與食品節，這次推介更多台灣獨特、安心養生的健康農特產品，盼在新加坡有曝光機會。

她指出，台灣食品業者對安心食品的要求及用心，相信最能符合新加坡消費者的口味及高品質要求，希望藉由這樣的場合推廣台灣健康美食。

今天在推介會現場不僅有泥岩蜜棗乾、也有新竹市的特產山珍肉燥及海味什錦的100%純米沖泡式米粉、台南的麻豆特產的梅柚片兒、柚子蔘、新市區的毛豆香鬆、台中特產水梨、紅龍果、香菇酥、冰糖銀耳、韭讚麵，以及台農發公司帶來的愛文芒果。

值得一提的是，首度赴星國推介會推廣外觀呈紫色的紫糯玉米，由於外觀顏色獨特，特別受到與會者青睞。

本身從事建築設計業、返鄉務農的年輕農夫胡志宏指出，紫糯玉米從種植到採收均採無農藥農法栽種，而紫糯玉米種皮富含花青素，這也讓外表呈現紫色，花青素有益人體健康，如直接從五穀雜糧中攝取是最天然方式，也不會造成人體負擔。

另外，擁有清真認證的鱸魚精，以及石斛補氣鱸魚煲、花生加工品、黑豆系列產品，均成為今天推介會焦點。

這次包括石岡農會、清水農會、麻豆農會、台南新市區農會、新竹市農會等10家農會及相關業者赴新加坡試水溫。（編輯：周永捷）1080716

新加坡台貿中心舉辦「台灣食品推介會」，多元產品讓星國業者超驚豔。中央社記者黃自強新加坡攝 108年7月16日