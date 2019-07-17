颱風丹娜絲逼近 金管會促保險業加強緊急服務

（中央社記者劉姵呈台北17日電）為因應颱風丹娜絲可能造成損失，金管會保險局督促保險業者加強保戶服務，目前已有元大人壽、富邦人壽、中國人壽、遠雄人壽、全球人壽等多家保險公司，啟動保戶緊急關懷服務措施。

颱風丹娜絲逼近，儘管路徑仍持續修正當中，後續可能造成的豪雨不能輕忽，金融監督管理委員會已促請保險業者加強緊急應變服務。保險局表示，已責成中華民國人壽保險商業同業公會、中華民國產物保險商業同業公會轉知各會員公司主動瞭解，如有災情，應積極協助民眾辦理理賠相關事宜。

目前包括元大人壽、富邦人壽、中國人壽、遠雄人壽、全球人壽、南山人壽與新光人壽等多家保險公司，在今天上午中央氣象局發布陸上颱風警報後，陸續啟動保戶緊急關懷服務措施，涵蓋快速理賠、到府理賠與關懷、免收保單借款利息、緩繳續期保費等多項服務，以便機動協助保戶。

保險局也提醒，民眾除應做好防颱準備、注意自身安全外，宜審視投保狀況並檢視因颱風所致災害情形，依保險契約承保範圍向保險公司申請理賠。

民眾若憂心自身財產會因颱風淹水或積水等造成愛車、房屋受損，甚至於規劃好的國外旅遊也因颱風造成班機延誤、旅程取消或縮短等情況，產險業者提醒，要做好相關保險規劃，慎防財產損失。

新安東京海上產險發言人呂文泉建議，若擔心愛車因颱風造成泡水損害、或遭招牌、路樹砸壞車體、或因大雨積水導致車子內裝、零配件受損等，可投保「汽車車體損失保險颱風、地震、海嘯、冰雹、洪水或因雨積水附加條款」；另外，房屋也可投保「住宅火災及地震基本保險颱風及洪水保險附加條款」，轉嫁因颱風或洪水所造成的財務風險。

若在旅遊出發前投保，不幸遇到颱風造成無法返國等狀況時，和泰產險則提醒，要向航空公司、住宿飯店、餐廳等海外商家索取單據，才能於返國後向保險公司提出理賠申請。（編輯：楊玫寧）1080717