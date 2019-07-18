罹癌辛酸別往肚裡吞 癌症資源中心來幫忙

（中央社記者張茗喧台北18日電）全台每年超過10萬人確診罹癌，多數人都曾面臨疾病、心理以及生活上的衝擊，但卻選擇把問題往肚裡吞。國健署表示，全台有多達74處癌症資源中心，可針對不同癌友疑慮提出解答。

癌症已連續37年蟬聯國人10大死因之首，根據衛福部統計，民國105年全台癌症新發生個案多達10萬5832人，全台接受癌症治療的人數則有多達65萬人。

衛生福利部國民健康署癌症防治組組長林莉茹表示，患者在確診罹癌的過程當中，不論是自己或對家人都會造成相當大的心理壓力和衝擊，衍生許多問題和需求卻不知該向誰求助。

癌症希望基金會執行長蘇連瓔表示，癌友確診罹癌後，經常面臨3大衝擊，首先是對未知疾病的衝擊，由於對疾病不了解，不知道將面臨哪些治療又有哪些不適、副作用；其次是心理上的衝擊，陷入「怎麼會是我」的憂鬱情緒，尤其對上有高堂、下有孩子的患者更是如此；第3點則是生活上的衝擊，包括能否繼續在原本的公司工作以及經濟問題等。

蘇連瓔說，隨醫療技術進步，癌症存活率也愈來愈高，按過去經驗，癌友真正接受治療期間只有半年，治療完畢回家後，一旦面臨上述問題，癌友根本不知道該上哪裡求助，很多人只好默默把壓力、問題往肚裡吞。

國健署97年起試辦服務癌症病友的「癌症資源中心」，目前已有74家醫院成立癌症資源中心，提供一站式服務，提供癌症照護及營養衛教資料、癌症醫療資訊、情緒調適輔導等服務。

蘇連瓔指出，癌症資源中心就像是「癌症資源轉運站」，由護理人員擔任諮詢窗口，可以針對不同癌症患者面臨的問題提出解答與協助，並擔任醫病間的橋梁，將患者需求反映給臨床醫護人員，提供更好的照顧。

此外，許多癌症資源中心也成立癌友支持團體，舉辦各種癌症照護學習營、癌友座談會教育性團體活動，穩定病人及家屬的情緒，讓癌友知道抗癌並不孤單，鼓勵勇於面對、接受治療。（編輯：方沛清）1080718