愛力根3款隆乳矽膠恐致癌 立即停用回收

美國乳房填充物製造商愛力根公司生產的Biocell紋理乳房植入物（圖）恐致癌，官方已宣布全球召回。食藥署25日宣布跟進，要求愛力根立即下架3款植入物，並於1個月內完成回收。（食藥署提供）中央社記者張茗喧傳真 108年7月25日

（中央社記者張茗喧台北25日電）愛力根公司所生產的3款矽膠材質乳房植入物恐導致大細胞淋巴癌，美國總公司宣布全球召回。衛福部食藥署今天跟進美國作法，要求愛力根立即下架這3款植入物，1個月內完成回收。

衛生福利部食品藥物管理署今天表示，愛力根公司（Allergan）旗下的紋理面乳房植入物可能引發罕見癌症「大細胞淋巴癌」，美國食品藥物管理局24日發布警訊，要求愛力根公司全面回收紋理面乳房植入物。

根據食藥署調查，愛力根共有3款紋理面乳房植入物輸入台灣，分別是娜琦麗矽膠乳房植入物（衛署醫器輸字第019946號）、愛力根娜綺麗矽膠乳房植入物（衛部醫器輸字第026658號）以及愛力根娜綺麗音斯蓓拉矽膠乳房植入物（衛部醫器輸字第031266號）。

食藥署醫粧組科長吳正寧表示，民國104至108年間，這3款植入物進口量達1萬2000多個，國內雖未收到不良反應通報事件，但仍決定比照美國作法，要求台灣愛力根公司全面停止出貨，並於7月底前回覆相關產品庫存量及流向、1個月內完成回收，同時呼籲各醫療院所立即停用上述乳房植入物。

吳正寧說，考量近年大細胞淋巴癌和乳房植入物相關性受到各界重視，今年5月曾邀集相關醫學會及專家開會，並召開醫療器材安全諮議會，與會專家指目前已知的大細胞淋巴癌案例多發生在亞洲以外的地區，但特殊紋理面的乳房植入物致癌機率確實比平滑面來得高。

此外，食藥署今年也啟動相關計畫，進一步分析國內大細胞淋巴癌患者是否和隆乳有關，釐清兩者關聯。

吳正寧表示，國內販售的紋理面乳房植入物除了愛力根的3款外，另有5款他牌的植入物，儘管未強制全面下架回收，仍要求所有乳房植入物產品在仿單加註警語，並監控國內外相關安全警訊，每半年提供安全報告。

至於曾接受乳房植入物手術者，吳正寧建議，如植入物部位未出現相關異狀，不建議先行移除，但若是發現乳房植入物附近有持續腫脹或疼痛的症狀，應盡速諮詢醫師。（編輯：陳清芳）1080725